Fla-Flu tem novidades em campo e nos bancos; veja escalações

Flamengo e Fluminense estão definidos com mudanças nos times titulares e nos bancos de reservas para o clássico deste domingo, no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão.

O Rubro-negro vai com mudanças na lateral e no ataque: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo e Léo Pereira; Allan, Jorginho e De Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Gonzalo Plata. Wesley começa no banco, enquanto Léo Pereira assumiu a vaga no lado esquerdo. Com Bruno Henrique suspenso, Cebolinha entrou na frente.

É o primeiro jogo de Pedro de volta ao banco após a polêmica com Filipe Luís. O atacante, que ficou fora dos últimos dois jogos, voltou a ser relacionado e está como opção para o técnico.

Já o Flu, sem Cano, foi escalado com três zagueiros: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva, Freytes e Renê; Bernal, Martinelli e Lima; Canobbio e Everaldo. O atacante argentino não foi relacionado para a partida pelo treinador Renato Gaúcho.

A cara nova entre os reservas do Tricolor é o velho conhecido John Kennedy. Herói do título da Libertadores de 2023, o atacante está de volta ao time após empréstimo ao Pachuca (MÉX) e começa no banco.

A bola rola no Maracanã a partir das 19h30 (de Brasília). O duelo será transmitido ao vivo pelo Premiere, e o Placar UOL acompanha em tempo real.

Os dois rivais vêm de derrota na rodada anterior e estão separados por sete pontos na tabela. O Fla, com 27, perdeu para o Santos, enquanto o Flu, com 20, foi superado pelo líder Cruzeiro no último compromisso.

Veja os times

??NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! MENGÃO ESCALADO PARA O #FLAxFLU!!



VAI PRA CIMA DELES MENGOOOOOO!!#StartingXl pic.twitter.com/GluvfLV5F7 -- Flamengo (@Flamengo) July 20, 2025