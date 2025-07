Eric Ramires cita gol sofrido no início e lamenta derrota do Bragantino para o Vitória: "Jogo difícil"

Na tarde deste domingo, o Red Bull Bragantino foi derrotado pelo Vitória, por 1 a 0, no Barradão, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta, assim, chegou ao segundo jogo consecutivo sem vitória na competição.

O gol sofrido pelo Red Bull Bragantino aconteceu aos nove minutos. Renato Kayzer aproveitou sobra de bola dentro da área e acertou um bonito chute no ângulo. Titular do Massa Bruta, Eric Ramires lamentou a derrota e mencionou o tento sofrido no início da partida.

"Foi um jogo bastante difícil, infelizmente saímos atrás [no placar] logo no começo do jogo. Mas creio que tomamos conta do jogo na segunda etapa, fizemos um bom jogo ali no último terço. Infelizmente não conseguimos o empate. Mas é isso, continuar trabalhando, porque quarta-feira já temos outro jogo", declarou ao Premiere.

Apesar do revés fora de casa, o Red Bull Bragantino ainda ocupaas primeiras posições na tabela. O Massa Bruta segue na terceira posição, com 27 pontos, mas viu o Cruzeiro vencer o Juventude e chegar aos 33 pontos. O Flamengo, que ainda joga na rodada, é o segundo colocado, também com 27 pontos.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Red Bull Bragantino faz confronto direto contra o Flamengo. O duelo está agendado para esta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques.