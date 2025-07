Episódio no Majestoso é novo capítulo nas polêmicas de Memphis no Corinthians

Na noite do último sábado, o Corinthians perdeu para o São Paulo no Morumbis, por 2 a 0, em Majestoso válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o Timão, além da derrota, o clássico ficou marcado por um episódio polêmico envolvendo Memphis Depay, que não voltou ao banco após ser substituído no intervalo.

Memphis Depay começou o Majestoso como titular do Corinthians, em busca de seu primeiro gol em clássicos. Contudo, o ataque alvinegro não ajudou e o holandês participou do jogo menos do que o costume, tendo que recuar em diversos momentos para iniciar jogadas.

No intervalo, porém, Memphis e outros dois jogadores do Timão foram sacados pelo técnico Dorival Júnior. A decisão foi questionada por torcedores nas redes sociais, e o treinador chegou a explicar, em coletiva, que tratou-se de uma escolha puramente técnica.

Memphis, de fato, não fez um exímio primeiro tempo. O holandês tentou, mas apareceu pouco pelo que se espera dele. O lance de maior perigo do Corinthians na etapa inicial, porém, saiu de seus pés: enfiou linda bola dentro da área para Romero, que bateu para defesa de Rafael.

Acontece que Memphis sequer voltou ao banco de reservas para acompanhar o segundo tempo do clássico no banco de reservas. O holandês ficou no vestiário. Pouco tempo depois do fim do jogo, o atacante já estava aguardando os companheiros perto do ônibus da equipe.

Houve, portanto, uma dúvida se o atacante participaria da conversa após o final da partida. Um dos líderes do elenco, Romero passou na zona mista e confirmou que Memphis voltou ao vestiário e esteve presente na reunião de jogadores e comissão técnica.

Essa não foi a primeira polêmica de Memphis Depay neste mês de julho. No último dia 9, o jogador faltou ao treino do Timão sem dar maiores explicações à diretoria. O caso aconteceu justamente na semana em que o Corinthians atrasou os salários do elenco e dos funcionários do clube.

No dia seguinte, 10 de julho, Memphis se apresentou normalmente no CT Dr. Joaquim Grava. O atacante se reuniu com a diretoria para explicar o motivo da ausência nas atividades, foi penalizado pela falta e se desculpou com os companheiros, além de ter tido uma conversa em particular com Dorival.

Também recentemente, o camisa 10 se envolveu em uma polêmica com Neto, ídolo do Corinthians. Ele citou o ex-jogador em sua música mais recente - "São Paulo Freestyle" - e deu a entender que o comentarista tem suas contas pagas com as críticas que ele faz ao atacante. Neto rebateu as críticas de Memphis, que postou uma foto do apresentador com um nariz de palhaço e uma camisa com seu rosto.

Vale lembrar que, na reunião do último dia 10 de julho com a diretoria do Corinthians, Memphis reforçou que deseja permanecer no clube. Resta saber se essa ainda é a opinião do atacante.

O Corinthians de Memphis, agora, volta a campo nesta quarta-feira para encarar o Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do torneio nacional.