Entenda por que Félix Torres ganhou disputa e foi titular do Corinthians no Majestoso

Um dilema 'assombrou' o técnico Dorival Júnior nos dias de preparação para o Majestoso disputado no último sábado. O treinador do Corinthians teve a missão de definir um substituto para Matheuzinho, que teve de cumprir suspensão após receber o terceiro cartão amarelo diante do Ceará.

A escolha seria entre duas principais opções: Léo Maná, lateral direito de origem, e Félix Torres, zagueiro improvisado. A escolha foi pela improvisação do equatoriano, que já havia sido feito a função em outras três partidas sob o comando do técnico.

Desse modo, Dorival Jr. entendeu que Félix Torres seria a escolha certa para substituir Matheuzinho. Além de ser mais experiente que Léo Maná, a improvisação também poderia garantir uma maior segurança defensiva ao Corinthians. O treinador, então, explicou a decisão.

"Ele jogou três partidas conosco e foi um dos melhores em campo. Você se lembra disso, há algumas rodadas atrás? Então eu acho que, por coerência, ele tinha que voltar nesse momento. Por que? Porque faltou o Matheuzinho. Naturalmente, por aquilo que ele produziu, ele teve merecimento para retornar", justificou o comandante.

Dorival não está errado. Félix Torres, por exemplo, foi titular no clássico contra o Santos, em que o Corinthians venceu por 1 a 0 em Itaquera. Ele foi o responsável pela árdua tarefa de marcar Soteldo e deu conta do recado.

O camisa 4 ainda jogou como lateral direito na vitória sobre o Novorizontino, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, e na derrota para o Huracán-ARG, pela Sul-Americana. Em ambas as partidas, teve atuações mais discretas, mas não comprometeu.

A decisão de escalar Félix Torres no Majestoso do último sábado, porém, acabou não sendo das mais acertadas. Ao longo dos 90 minutos no Majestoso, o equatoriano sofreu na marcação. Ele levou diversas bolas nas costas e viu Wendell se aproveitar do espaço para se infiltrar dentro da área.

Félix ainda deu azar e acabou contribuindo diretamente para o segundo gol do São Paulo. Após lançamento de Arboleda, o zagueiro subiu de cabeça para afastar, mas a bola rebateu em Wendell, que aproveitou a ausência de marcação para dar a assistência para Luciano.

"O segundo gol, sim, saiu pelo lado, mas em uma jogada que houve vários movimentos antes da batida do Wendell. Primeiro gol foi por dentro acabou ocasionando o gol da equipe do São Paulo. Não foi pelo lado. Por isso que não houve um erro pontual de um ou outro atleta", avaliou Dorival.

Fato é que, embora a comissão técnica tenha evitado culpar qualquer jogador pelo mau resultado no Majestoso, Félix Torres foi sacado ainda no intervalo. Léo Maná entrou na vaga do equatoriano, mas também passou longe de brilhar.

Com a ausência de opções confiáveis para a posição, Matheuzinho deve retomar a vaga no time titular sem maiores problemas no duelo contra o Cruzeiro, marcado para esta quarta-feira. A bola rola às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.