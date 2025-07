Em reta decisiva do Palmeiras, Pati Maldaner valoriza The Women's Cup: "É uma oportunidade"

O Palmeiras estreia neste domingo (20), às 17h (de Brasília), na The Women's Cup, torneio internacional amistoso que será disputado pela primeira vez no Brasil. Na Arena Barueri, as Palestrinas enfrentam o Pachuca-MEX, adversário inédito na história do clube. Em meio à pausa para a Copa América, a zagueira Pati Maldaner destacou a importância da competição na preparação da equipe para os desafios decisivos da temporada.

"A The Women's Cup é mais uma oportunidade para seguirmos nossa preparação pensando na reta final do Brasileiro, do Paulista e da Copa do Brasil. Queremos estar cada vez mais preparadas para grandes jogos, como esse torneio e também a competição que disputamos nos Estados Unidos", afirmou Pati Maldaner.

"Jogar em casa torna tudo especial: acredito que seja a primeira vez que recebemos equipes de fora no Brasil diante da nossa torcida. É bacana mostrar a elas a atmosfera do futebol feminino brasileiro e compartilhar essas experiências", continuou.

Na outra semifinal, o São Paulo encara o Racing Louisville-EUA neste sábado (19), também na Arena Barueri. A final e a disputa do terceiro lugar estão marcadas para a próxima quinta-feira (24), no mesmo local. O acesso do público será feito por reconhecimento facial, com ingressos à venda no site oficial do torneio.

No ano passado, o Palmeiras participou da The Women's Cup em Louisville, nos Estados Unidos, e terminou com o vice-campeonato. Este ano, antes do torneio em Barueri, o time disputou a Teal Rising Cup, também em solo americano, e ficou com a terceira colocação. A experiência internacional, segundo Pati, tem sido fundamental para o amadurecimento do grupo.

"Os jogos aqui foram bem desafiadores. Aprendemos tanto com a derrota para o Kansas quanto com a vitória diante do Chicago. Claro que vencer ajuda, mas também tiramos lições dos erros para ajustar detalhes e seguir melhorando, para que nossa melhor versão apareça nas competições finais no Brasil" avaliou Pati Maldaner. "Esses torneios preparatórios nos mostram o que podemos evoluir, onde estamos bem e onde ainda queremos crescer."

Apesar do caráter amistoso, a zagueira tratou a participação como estratégica para elevar o nível de competitividade da equipe.

"Estamos usando esses amistosos para nos preparar da melhor maneira possível. Nem todos os times têm essa oportunidade, então precisamos aproveitar. Se manter competindo, inclusive contra equipes de outros países, eleva nossa qualidade e nossa competitividade. É assim que evoluímos e chegamos ao fim da temporada jogando nosso melhor futebol para buscar os títulos", concluiu.

O Verdão lidera o Campeonato Paulista, está classificado para as quartas do Brasileirão e terá ainda a Copa do Brasil pela frente. No Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Flamengo nos dias 10 e 17 de agosto. A estreia na Copa do Brasil, por sua vez, ainda não tem data definida.