Em confronto direto, São Bernardo bate Ypiranga e sobe na Série C

Neste domingo, no Colosso da Lagoa, em Erechim (RS), o São Bernardo venceu o Ypiranga por 2 a 0, pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O resultado, garantido pelos gols de Felipe Azevedo e Felipe Garcia, foi fundamental para os paulistas, que subiram na classificação do torneio.

Os oito primeiros colocados avançam às quartas de final da Série C. Com 22 pontos, o São Bernardo subiu para a quarta posiçã, depsachando o Ypiranga, que tem 20, ao quinto lugar. Com 27 unidades e ainda sem atuar na rodada, o Caxias lidera a competição.

A equipe paulista volta aos gramados no próximo domingo (27), pela 14ª rodada da Série C, para enfrentar o Confiança, às 19h (de Brasília), no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). O Ypiranga, por sua vez, um dia antes, às 19h30, visita o Retrô, em Pernambuco.

Ypiranga x São Bernardo: os gols

Aos 26 minutos da primeira etapa, o São Bernardo inaugurou o marcador com Felipe Azevedo. O atleta do clube paulista deixu o dele após chute desviado.

Já no segundo tempo, nos acréscimos, aos 52 minutos, foi a vez do ponta direita Felipe Garcia marcar e decretar a vitória dos visitantes: 2 x 0.

Confira os outros resultados deste domingo pela Série C:

CSA 1 x 1 Figueirense



Confiança 3 x 2 Tombense



Brusque 1 x 2 Retrô