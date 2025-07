Dorival reconhece atuação abaixo do Corinthians e aponta falta de intensidade em derrota no Majestoso

O Corinthians amargou mais uma derrota para o São Paulo. Na noite deste sábado, o Timão foi superado pelo rival tricolor por 2 a 0, no Morumbis, em clássico válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior, assim, sofreu seu primeiro revés em clássicos no comando da equipe alvinegra.

O Timão sofreu dois gols em questão de cinco minutos. Luciano abriu o placar para o São Paulo aos 31 minutos. Já aos 34, o camisa 10 ampliou. Na visão de Dorival, então, o que faltou ao Corinthians foi uma maior intensidade na marcação e nos combates.

"Quando falta energia para a marcação, para o combate, para diminuir espaços, você vai sofrer sempre. Qualquer equipe, qualquer circunstância. E foi isso que aconteceu. Primeiro tempo irreconhecível pela falta dessa postura, falta dessa condição de agredir o adversário. Encurtando caminhos, buscando pressionar já na saída de bola. Isso nós não fizemos e pagamos um preço muito alto. É inaceitável acontecer da forma como aconteceu. Quando não se tem o fator energia do seu lado, ajudando, auxiliando, encurtando espaço, você proporciona ao adversário a condição de poder jogar", analisou o comandante.

O técnico do Corinthians ainda revelou um pouco do seu pensamento inicial para a partida: Memphis e Romero teriam a missão de pressionar a saída de bola do São Paulo. Contudo, o Timão não conseguiu tornar efetiva sua estratégia de jogo.

"Faltou energia e você vai abrindo espaço. Aí é efeito dominó. O Garro em momento nenhum tinha a obrigação da marcação sobre os três zagueiros, a função era dos dois homens de frente. Eles tiveram espaço porque encontraram passes por dentro, e batendo dentro vai bater lá fora. A partir daí você não tem mais como neutralizar. Quebrou a primeira linha de marcação, você fica exposto, e foi isso que aconteceu. Na falta de energia para o combate, eles tiveram liberdade de movimento. Hoje, a equipe do São Paulo se aproveitou muito bem e mereceu o placar de 2 a 0 do primeiro tempo", reconheceu o técnico.

"Foi o mesmo esquema que jogamos a partida anterior. Pode ser o esquema tático que for, se você não tiver intensidade, energia, força, você não terá êxito. De repente, um atleta não está em uma grande noite, o treinador tomar algumas decisões, pode acontecer. Mas se não tiver energia, pode ser o esquema tático que for, você não supera o seu adversário. Hoje, tivemos um primeiro muito abaixo do que vínhamos produzindo e fomos penalizados por isso, merecidamente, em razão daquilo que deixamos de fazer", complementou.

O Corinthians, portanto, não conseguiu quebrar o jejum de dois anos e segue sem vencer o São Paulo neste período. Com a derrota deste sábado, o Timão ainda caiu para a décima posição na Série A, permanecendo com os mesmos 19 pontos do início da rodada.

Agora, o Corinthians de Dorival Jr. tenta recolher os cacos, pois terá outro complicado duelo pela frente. O Timão enfrenta o Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira. A bola rola às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 15ª rodada do torneio nacional.

"O Corinthians vinha jogando sempre com aproximação, tendo a posse na maioria dos jogos. Não conseguimos tê-la hoje, não conseguimos encurtar a marcação. Com isso, comprometemos muito aquilo que vínhamos realizando. Hoje, reconheço que foi um primeiro tempo muito abaixo do que vínhamos fazendo. Tenho que entender dessa maneira e trabalhar para corrigir isso", concluiu o treinador.