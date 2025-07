Dorival em risco no Corinthians? 'Pode sobrar para o técnico', diz Casão

A postura do Corinthians diante do São Paulo, além de erros na escalação e nas substituições já podem fazer a diretoria pensar na demissão de Dorival Júnior, opinou Walter Casagrande Jr., no Fim de Papo.

Atuando no Morumbis, o São Paulo derrotou o Corinthians por 2 a 0 e manteve um tabu de dois anos sem perder para o rival.

Renan: Dorival deve algumas explicações

Além de explicar porque tirou o Memphis, o Dorival devia falar porque colocou um garoto no lugar. Colocou a bomba na mão do menino. Está tirando o jogador mais caro, que ganha mais, para colocar um garoto. Por que não colocou o Talles Magno, um jogador mais experiente, para segurar esse problema.

Renan Teixeira

Casão: Dorival criou um clima pesado no Corinthians

Por agir impulsivamente [ao tirar o Memphis no intervalo], por paixão e emoção, o Dorival criou um clima pesado no Corinthians neste momento. E eu acho que vai sobrar para o Dorival. O Memphis não vai ser mandado embora.

Quando ele chegou ao Corinthians, já tinha dívida, o Memphis já estava lá, o Yuri Alberto já estava jogando pouco, tinha chance de impeachment, investigação da polícia, tinha tudo, e o Dorival aceitou. No futebol, sobra para o treinador. [...] Se o Corinthians toma uma pancada do Cruzeiro, a pressão vai para quem?

Walter Casagrande Jr.

