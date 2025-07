Dorival comenta vaias em retorno ao Morumbis e avalia pressão no comando do Corinthians

Na noite do último sábado, o técnico Dorival Júnior retornou ao Morumbis pela primeira vez após a saída do São Paulo, em janeiro de 2024. Acontece que o treinador esteve à beira do gramado para comandar o Corinthians, um dos maiores rivais do Tricolor.

Em seu retorno ao estádio, Dorival foi alvo de vaias da torcida do São Paulo em dois momentos: quando seu nome foi anunciado no telão e quando subiu ao gramado após o aquecimento. Minutos antes do início do clássico, torcedores entoaram gritos de "Ei, Dorival, vai tomar no **". Ainda houve gritos de "mercenário".

Os são-paulinos que já haviam acessado o Morumbis, assim, expressaram sua insatisfação pelo fato de Dorival Júnior ter optado por assumir o comando do Corinthians. O técnico, por sua vez, rechaçou qualquer tipo de chateação com as vaias da torcida tricolor.

"Não, de maneira nenhuma [se ficou chateado]. Cada um encara da forma como quer. Tenho que entender a condição do torcedor. Agora, eu não posso jamais, como profissional do futebol, ficar de fora torcendo para que um outro profissional perca uma partida para que eu possa voltar para um clube. Jamais faria isso", esclareceu Dorival, remetendo às especulações sobre uma suposta negociação com o São Paulo, que ainda tinha Zubeldía no cargo.

"Estou muito feliz no Corinthians, é um grande desafio na minha vida, na minha carreira, assim como foi no São Paulo. Acredito que deixamos aqui dentro um grande trabalho. Agora, as pessoas entendem como quiserem. Profissionalmente, tenho que seguir aquilo que a minha consciência sempre me levou e me trouxe até esse momento", completou o treinador.

A volta ao Morumbis não foi como esperada para Dorival. O treinador viu um Corinthians sem energia ser superado pelo São Paulo, por 2 a 0, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O alívio conquistado com a vitória sobre o Ceará, portanto, já se foi.

Após a derrota no Majestoso, inclusive, a Gaviões da Fiel, principal organizada do Timão, convocou um protesto para esta quinta-feira em frente ao Parque São Jorge. O Corinthians vive um momento conturbado especialmente fora dos gramados, com os bastidores políticos a todo vapor.

Dentro de campo, a situação também não é tão diferente, principalmente após a derrota e a postura pouco intensa do Corinthians no Majestoso. Dorival, assim, respondeu se se considera respaldado pela diretoria e avaliou a pressão no comando do Alvinegro.

"No Brasil, você não tem essa condição de estar tranquilo em sentido nenhum, nunca, em equipe nenhuma. Quem avalia o meu trabalho está aqui, o nosso diretor do futebol, ele tem essa condição. Essa pergunta deveria ser dirigida a ele. Estou desenvolvendo o meu melhor dentro do Corinthians, buscando as correções, a melhoria da equipe. As oscilações acontecem e tem desequilibrado um pouco esse trabalho", destacou.

"Temos que encontrar um caminho que nos dê uma sustentação, uma segurança um pouco maior. Na grande maioria das equipes que passei, nunca tive esse tipo de problema. Estou enfrentando nesse momento. É um fato que temos que conviver e trabalhar para que a recuperação aconteça", concluiu o técnico.

Dorival, entretanto, terá pouco tempo para recuperar o Corinthians para a próxima partida. O Timão volta a campo já nesta quarta-feira, quando encara o Cruzeiro. A bola rola às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Brasileirão.