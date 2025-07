Dorival cobra atitude do Corinthians em derrota para São Paulo: 'Faltou intensidade e energia'

A derrota do Corinthians para o São Paulo na noite deste sábado foi classificado pelo técnico Dorival Júnior como justa. Na entrevista coletiva, ele fez críticas fortes e citou a falta de intensidade de sua equipe na marcação, principalmente a partir da saída de bola do rival. Em seu discurso, ele afirmou ainda que a postura do time foi "inaceitável no primeiro tempo".

"Nos outros jogos, o Corinthians vinha de aproximação. Hoje não conseguimos encurtar a marcação. Estávamos fazendo isso muito bem. Temos de entender a maneira como aconteceu (a atuação da equipe) e corrigir esses erros já pensando no próximo jogo", afirmou o treinador.

O técnico corintiano enfatizou ainda a baixa produtividade da equipe no primeiro tempo e considerou os primeiros 45 minutos fundamentais para decretar o resultado de derrota para o rival são-paulino no MorumBis.

"Se você não tiver força e intensidade (em campo) dificilmente vai ter êxito. Tivemos um primeiro tempo muito abaixo e fomos merecidamente penalizados (com os dois gols). Na volta do intervalo, o time foi equilibrado, mas estávamos jogando com uma desvantagem de 2 a 0 no placar. Aí fica difícil. É inaceitável acontecer da forma que aconteceu", explicou.

A derrota trouxe questionamentos sobre o trabalho do treinador. "Estamos trabalhando para que a recuperação (do Corinthians) aconteça. Agora, no Brasil, você não está tranquilo nunca. O meu trabalho é avaliado pelos meus dirigentes e sabemos que é necessário melhorar", comentou.

Memphis também foi assunto na coletiva ao não voltar para o banco de reservas na etapa final. Sobre isso, o treinador corintiano foi evasivo em sua resposta. "Eu não vi isso, estou com atenção no jogo. Vou tentar me informar a respeito dessa decisão. Mas isso é individual de cada um", disse.

Com 19 pontos, o Corinthians ocupa a parte intermediária da tabela (10º lugar). O revés, no entanto, pode fazer a equipe perder posições com o complemento da rodada com os jogos deste domingo. A equipe paulista volta a campo nesta quarta-feira e tem uma dura missão pela frente mesmo jogando na Neo Química Arena. O adversário vai ser o Cruzeiro, líder do Nacional de forma isolada com 30 pontos.