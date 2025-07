Despedida amarga: Holloway derrota Poirier no UFC 318 e mantém título BMF

Max Holloway é, mais uma vez, o último a ficar de pé. Na luta principal do UFC 318, realizada neste sábado (19), em Nova Orleans, o havaiano superou Dustin Poirier por decisão unânime dos juízes e defendeu com sucesso o cinturão simbólico BMF (lutador mais durão). Em duelo de alto nível técnico e grande carga emocional, o ex-campeão peso-pena (66 kg) encerrou a trilogia contra o rival americano com sua primeira vitória no confronto direto - e, de quebra, colocou um ponto final na carreira de 'The Diamond', que anunciou sua aposentadoria logo após o combate.

Antes desse terceiro capítulo, Poirier havia levado a melhor nas duas primeiras lutas entre eles, em 2012 e 2019. Desta vez, porém, foi Holloway quem escreveu o desfecho da rivalidade com uma atuação mais precisa e agressiva, sobretudo nos momentos decisivos. O resultado reforça o bom momento vivido pelo havaiano, que volta a se destacar entre os principais nomes da categoria dos leves, mesmo com o cinturão BMF em disputa.

A luta

O duelo começou em ritmo acelerado. Poirier foi o primeiro a encontrar o alvo, mas logo sofreu um knockdown após um direto limpo que o levou ao chão. A partir daí, o havaiano assumiu o controle das ações, pressionando com volume e variedade de golpes, enquanto o norte-americano tentava se recuperar e responder com movimentação e contragolpes.

No segundo assalto, o confronto se manteve agressivo, porém mais calculado. O veterano de Louisiana conseguiu conectar boas joelhadas, mas o representante do Havaí seguiu mais contundente. Após encaixar uma sequência avassaladora, Holloway chegou a montar e trabalhar no ground and pound. No entanto, The Diamond resistiu e se levantou. Já nos segundos finais, respondeu com uma combinação perigosa, que derrubou Max e culminou em uma tentativa de guilhotina que animou o público.

O terceiro round seguiu aberto, com os dois atletas trocando golpes francos e se alternando no domínio. No quarto, os ataques começaram a entrar com mais peso. Poirier teve bons momentos no início, mas o havaiano reagiu com precisão, mantendo a luta equilibrada e eletrizante até o fim da parcial.

No último round da carreira de Dustin Poirier, o ritmo permaneceu intenso. O norte-americano aumentou a pressão, buscando o nocaute a todo momento. Ainda que tenha ferido o rosto do oponente com boas sequências, Max manteve a calma, respondeu com dois diretos potentes e terminou a luta em alta intensidade. O minuto final entregou exatamente o que os fãs esperavam: coração, técnica e trocação franca entre dois guerreiros.

Após 25 minutos de ação, os juízes foram unânimes ao decretar a vitória de Holloway, que mantém o cinturão BMF e encerra a rivalidade em alta. Para Poirier, a despedida amarga vem com dignidade, após uma carreira marcada por coragem, resiliência e grandes lutas dentro do octógono.

Resultados UFC 318

Max Holloway venceu Dustin Poirier por decisão unânime;

Paulo Borrachinha venceu Roman Kopylov decisão unânime;

Daniel Rodriguez venceu Kevin Holland por decisão unânime;

Patrício Pitbull venceu Dan Ige por decisão unânime;

Michael Johnson venceu Daniel Zellhuber por decisão unânime;

Vinícius Lok Dog venceu Kyler Phillips por decisão unânime;

Brendan Allen venceu Marvin Vettori por decisão unânime;

Nikolay Veretennikov venceu Francisco Prado por decisão dividida;

Ateba Gautier nocauteou Robert Valentin no primeiro round;

Islam Dulatov nocauteou Adam Fugitt no primeiro round;

Jimmy Crute finalizou Marcin Pachnio no primeiro round;

Ryan Spann finalizou Lukasz Brzeski no primeiro round;

Brunno Hulk finalizou Jackson McVey no primeiro round;

Carli Judice nocauteou Nicolle Caliari no terceiro round.

