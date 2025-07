'Dá o c* para eles': Daronco relata ofensa em São Paulo x Corinthians

O árbitro Anderson Daronco relatou, em súmula, uma ofensa recebida por parte de um membro do Corinthians durante a derrota da equipe para o São Paulo, ontem, pelo Brasileirão.

O que aconteceu

A ofensa partiu de Marcelo Carpes, preparador de goleiros do Corinthians. O momento aconteceu no segundo tempo, e Daronco expulsou o membro da comissão técnica corintiana.

Expulsei o Sr. Marcelo Flain Carpes, identificado como treinador de goleiro da equipe do SC Corinthians Paulista por levantar do banco de reserva de maneira hostil proferindo as seguintes palavras: 'vocês são fracos, tudo contra nós, dá o cu para eles também'. Informo ainda que o mesmo, após expulso, saiu do banco normalmente. Anderson Daronco, em súmula

O momento de fúria de Marcelo Carpes aconteceu após Daronco não marcar uma falta a favor do Corinthians. A equipe já perdia por 2 a 0 àquela altura do jogo e buscava diminuir o prejuízo.

O São Paulo venceu a partida com sobras. A equipe contou com noite iluminada de Luciano — que marcou os dois gols do jogo — e se distanciou do Z4 do Brasileirão.