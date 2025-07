Dana White afasta Jon Jones de protagonismo no UFC da Casa Branca: "Não posso correr o risco"

Embora Jon Jones tenha anunciado recentemente seu retornou aos treinos, motivado pelo evento especial que o UFC planeja realizar na Casa Branca em 2026, o presidente da organização, Dana White, não parece disposto a escalá-lo como protagonista da histórica edição. Durante a coletiva pós-UFC 318, o dirigente foi direto ao expressar sua desconfiança em relação ao veterano.

Apesar de amplamente reconhecido como um dos maiores lutadores de todos os tempos, o ex-campeão em duas categorias diferentes não goza da total confiança do chefão do Ultimate. A preocupação, segundo ele, vai além do desempenho esportivo e está fortemente ligada ao histórico extracampo do atleta.

"Não se trata apenas dele vencer o cinturão. Você sabe como me sinto sobre ele. Simplesmente não posso correr o risco de colocá-lo em uma posição importante e algo dar errado - especialmente no card da Casa Branca", afirmou White.

O evento, que integra as celebrações dos 250 anos da independência dos Estados Unidos, está previsto para acontecer em 2026 e ainda está em fase inicial de planejamento. Dana reforçou que, por ora, não há discussões sobre confrontos ou nomes, já que o cenário pode se transformar consideravelmente até lá.

Histórico conturbado

As declarações de White ganham mais peso diante do passado polêmico de Jon Jones fora do octógono. O norte-americano acumula episódios que impactaram diretamente eventos importantes da organização ao longo da última década.

Em 2012, recusou enfrentar Chael Sonnen de última hora após a lesão de Dan Henderson, o que resultou no cancelamento do UFC 151 - primeira vez que a entidade precisou suspender um evento principal. Três anos depois, perdeu o título após se envolver em um acidente com fuga.

Já em 2016, foi retirado do UFC 200 por testar positivo para uma substância proibida às vésperas do aguardado duelo contra Daniel Cormier. Mais recentemente, uma lesão no músculo peitoral o afastou da luta contra Stipe Miocic, que acabou sendo adiada por mais de um ano.

Diante desse retrospecto, Dana White adota cautela ao considerar Jones em posição de destaque. Especialmente em um evento com tamanha visibilidade institucional como o planejado na Casa Branca.

