Cuiabano salva Botafogo no apagar das luzes e aumenta drama do Sport

Em um jogo movimentado, onde o empate sem gols parecia ser o resultado final, Cuiabano saiu do banco para dar a vitória ao Botafogo sobre o Sport neste domingo, na Ilha do Retiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com apenas 10 minutos em campo, o lateral marcou o gol, já aos 45 minutos do segundo tempo, no triunfo por 1 a 0, aumentando ainda mais o drama do time pernambucano na competição.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos 25 pontos na competição e aparece empatado com o Bahia, porém em vantagem no saldo de gols (10 a 4). Já o Sport segue sem vencer no Brasileirão, somando apenas três pontos em 13 jogos disputados.

O duelo começou movimentado. Em menos de um minuto, o Botafogo chegou com perigo com Arthur Cabral. Na resposta, o Sport assustou em cabeçada de Ramon Menezes. Minutos depois, o time carioca se impôs. Primeiro em chute de Joaquín Corrêa, defendido por Gabriel. Na sequência, Arthur Cabral teve um gol anulado por impedimento.

A partida seguiu quente, com ambos os times bastante ofensivos. Kaio tirou tinta da trave em chute rasteiro. Depois, Montoro obrigou nova defesa de Gabriel. O time da casa seguia respondendo à altura, desta vez foi com Derik Lacerda, que parou em John. Já nos acréscimos, Artur se jogou na bola e Gabriel evitou mais um gol dos cariocas.

A segunda etapa manteve o mesmo panorama, com o Botafogo tendo uma leve superioridade, porém faltava capricho nas finalizações. Vitinho saiu cara a cara com Gabriel, porém isolou. Depois, Newton e Alex Telles venceram pelo alto e tiraram tinta da trave pernambucana.

Com o passar do tempo, o empate parecia ser o resultado final. O Botafogo subiu o tom na reta final, principalmente com as substituições, e conseguiu furar a retranca do Sport. Já aos 45 minutos, Cuiabano, que tinha acabado de entrar, fez bela jogada individual e deu a vitória ao time carioca.

O Botafogo agora folga no meio de semana, uma vez que o duelo contra o Grêmio foi adiado, devido a participação do time gaúcho nos playoffs da Sul-Americana. Já o Sport atua na quarta-feira, contra o Vitória, no Barradão, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

SPORT 0 X 1 BOTAFOGO

SPORT - Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes (Chico) e Igor Cariús (Kevyson); Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima (Atencio); Derik Lacerda (Romarinho), Ignacio Rodríguez e Chrystian Barletta (Matheusinho). Técnico: Daniel Paulista.

BOTAFOGO - John; Vitinho (Mateo Ponte), Kaio, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Marlon Freitas; Newton, Artur (Santiago Rodríguez), Joaquín Corrêa (Nathan Fernandes) e Montoro (Rwan Cruz); Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

GOLS - Cuiabano, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Alexandre (Sport); Marlon Freitas e Montoro (Botafogo).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA - R$ 408.735,00.

PÚBLICO - 11.609 torcedores.

LOCAL - Ilha do Retiro, em Recife (PE).