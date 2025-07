Gabigol faz dois, Cruzeiro goleia Juventude e amplia vantagem na liderança

O Cruzeiro goleou o Juventude por 4 a 0 no Estádio do Mineirão, neste domingo, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Christian, Gabigol (duas vezes) e Eduardo marcaram para o time mineiro. O terceiro gol, assinado por Gabi, foi em cobrança de pênalti.

A Raposa chegou aos 33 pontos, isolada na liderança. Flamengo é o vice-líder, com 27 pontos e dois jogos a menos. Na zona de rebaixamento, o Juventude é o 18º com 11 pontos.

O Cruzeiro tem pela frente o Corinthians, na Neo Química Arena, na quarta-feira. O Juventude recebe o São Paulo na quinta.

Como foi o jogo

Raposa na frente. Apesar de um início morno de primeiro tempo, assim que Christian abriu o placar, o time do Cruzeiro encaixou e a reta final foi de pressão cruzeirense. Kaio Jorge teve a chance de aumentar a vantagem nos acréscimos, mas parou no goleiro Gustavo. Do outro lado, Léo Aragão, que ganhou chance com a suspensão de Cássio, não precisou trabalhar na etapa inicial.

Gabigol brilha. No mesmo ritmo em que terminou o primeiro tempo, o Cruzeiro aproveitou para ampliar o placar já nos primeiros minutos de volta do intervalo. Aos 6, Gabigol se livrou da marcação para aproveitar cruzamento de Kaio Jorge e marcar o primeiro. Kaio Jorge, atual artilheiro do campeonato, não deixou o dele no jogo, mas sofreu o pênalti que levou ao terceiro gol da Raposa, convertido mais uma vez por Gabi.

Ainda deu tempo de fechar a conta nos acréscimos: Eduardo aproveitou a sobra em cobrança de escanteio e fez o quarto de cabeça.

Lances de destaque

1x0. Marquinhos cruzou na área e a bola encontrou Kaio Jorge, que tentou finalizar de bicicleta. Christian apareceu chutando a sobra para estufar a rede e abrir o placar.

Perigo! Kaio Jorge levou a bola para a área e finalizou firme buscando o canto. Gustavo fez boa defesa.

2x0. Em uma boa jogada pela direita, Kaio Jorge cruzou rasteiro e Gabigol chegou finalizando firme no canto.

3x0. De pênalti, Gabigol acertou o canto esquerdo tirando do alcance de Gustavo.

4x0. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Eduardo, que cabeceou no cantinho.

Ficha Técnica

Cruzeiro 4 x 0 Juventude

Campeonato Brasileiro - 15ª rodada

Data e horário: 20 de julho de 2025, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Arbitragem: Lucas Casagrande

Assistentes: Bruno Boschilia e Andrey Luiz de Freitas

VAR: Wagner Reway

Cartões amarelos: Marcos Paulo, Caíque (JUV); Bolasie (CRU)

Gols: Christian (39'/1ºT), Gabigol (6'/2ºT e 17'/2ºT), Eduardo (46'/2ºT)

Cruzeiro: Léo Aragão; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero (Lucas Silva - Walace), Eduardo e Christian (Wanderson); Marquinhos, Gabriel (Bolasie) e Kaio Jorge (Matheus Pereira). Técnico: Leonardo Jardim

Juventude: Gustavo; Reginaldo, Ángel, Marcos Paulo (Abner) e Marcelo Hermes; Caíque, Hudson (Batalla), Jadson e Mandaca (Ruschel); Gabriel Taliari (Matheus Babi) e Gilberto (Veron). Técnico: Claudio Tencati