Cruzeiro goleia Juventude e mantém liderança isolada do Brasileirão

O Cruzeiro é cada vez mais líder do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Cabuloso goleou o Juventude, por 4 a 0, no Mineirão lotado, e se manteve na ponta da tabela graças aos gols de Christian, Gabigol (2) e Carlos Eduardo.

Com o resultado, o Cruzeiro foi a 33 pontos e não possui qualquer chance de ser ultrapassado nesta rodada. O Cabuloso ainda pode ver a sua vantagem na liderança ser ampliada em caso de tropeço do Flamengo contra o Fluminense.

O Cruzeiro volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), contra o Corinthians, em Itaquera. Já o Juventude terá pela frente o São Paulo, na quinta, às 19h, em Caxias do Sul.

O jogo

O primeiro tempo começou sem grandes emoções. Mesmo contando com o apoio massivo de sua torcida, que lotou o Mineirão, o Cruzeiro teve dificuldades para infiltrar na defesa do Juventude.

Mas, conforme o jogo foi se encaminhando para o intervalo, os donos da casa acordaram e passaram a pressionar de forma mais contundente o adversário. Assim, aos 38 minutos, o Cabuloso abriu o placar com Christian.

Marquinhos cruzou à meia-altura, Kaio Jorge dominou e concluiu com uma bicicleta. Chrstian apareceu no meio do caminho e completou para o fundo das redes, sem chances para o goleiro do Juventude, colocando o Cruzeiro em vantagem.

Segundo tempo

Se no primeiro tempo o gol demorou a sair, na etapa complementar a história foi outra. Logo aos seis minutos Kaio Jorge desceu pela direita e cruzou rasteiro para Gabigol, no segundo pau, bater de primeira, no contrapé do goleiro, ampliando a vantagem do Cruzeiro na partida.

Não satisfeito, o Cruzeiro ficou ainda mais confortável no jogo aos 17 minutos, após o VAR acusar pênalti de Marcos Paulo em Kaio Jorge. Gabigol foi para a cobrança e não desperdiçou, deslocando o goleiro para explodir o Mineirão lotado.

Com os dois gols de Gabigol, o Cruzeiro desacelerou o ritmo do jogo, passando a administrar a grande vantagem construída, mas, ainda assim, já nos acréscimos, ainda teve tempo para transformar a elástica vitória em goleada. Após cruzamento da esquerda, Eduardo recebeu bom passe de cabeça de Bolasie e completou para o fundo das redes, dando números finais à partida.

FICHA TÉCNICA



CRUZEIRO 4 X 0 JUVENTUDE

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)



Data: 20 de julho de 2025, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Lucas Casagrande (PR)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)



VAR: Wagner Reway (SC)

Gols: Christian, aos 38 do 1ºT, Gabigol, aos 6 e aos 17 do 2ºT, Carlos Eduardo, aos 47 do 2 ºT (Cruzeiro)



Cartões amarelos: Caíque, Marcos Paulo (Juventude); Bolasie (Cruzeiro)

CRUZEIRO: Léo Aragão; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero (Lucas Silva) (Walace) e Carlos Eduardo; Christian (Wanderson), Gabriel (Bolasie) e Marquinhos; Kaio Jorge (Matheus Pereira).



Técnico: Leonardo Jardim.

JUVENTUDE: Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo (Abner) e Marcelo Hermes; Hudson (Batalla), Caíque e Jadson; Mandaca (Alan Ruschel), Gabriel Taliari (Matheus Babi) e Gilberto.



Técnico: Claudio Tencatti.