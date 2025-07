Cruzeiro defende a liderança do Brasileirão diante do Juventude no Mineirão

Líder isolado do Campeonato Brasileiro e defendendo uma série de nove jogos de invencibilidade antes do início da rodada, o Cruzeiro deve levar milhares de torcedores ao Mineirão, neste domingo, quando enfrenta o Juventude, pela 15ª rodada, a partir das 16 horas.

O detalhe curioso é que o time mineiro tem o segundo melhor ataque, com 23 gols, e apresenta Kaio Jorge como artilheiro da competição com 12 gols. Enquanto isso, o time gaúcho é dono da pior defesa, com 24 gols, e ainda não ganhou fora de casa.

A diferença de pontos e de objetivos também são diferentes. O Cruzeiro está focado no título do Brasileirão e lidera com 30 pontos, enquanto o Juventude tenta evitar o rebaixamento, estando no início do fim de semana em 18º lugar, com 11 pontos.

Na retomada do Brasileirão, o Cruzeiro goleou o Grêmio por 4 a 1, no Mineirão, com três gols de Kaio Jorge, e na sequência superou o Fluminense por 2 a 0, no Maracanã, com outro gol do seu atacante.

A baixa no time mineiro é o goleiro Cássio, suspenso com três cartões amarelos. Léo Aragão, reserva imediato, terá uma oportunidade para mostrar serviço.

Por outro lado, o técnico Leonardo Jardim conta com o retorno do lateral-esquerdo Kaiki Bruno. Ele volta após cumprir suspensão no lugar de Kauã Prates. Na lateral direita William pode pegar a vaga de Fagner.

O Juventude folgou no meio de semana, mas antes venceu por 2 a 0 o Sport, em Caxias do Sul (RS). Para montar uma defesa mais sólida, o técnico Claudio Tencati deve escalar o volante Caíque na vaga do atacante Emerson Batalla. Um dos destaques do time na temporada, o meio-campista completará sete jogos na competição e não poderá defender outro clube da Série A. Recentemente, ele ficou perto de fechar com o Grêmio.

O atacante Gabriel Verón, ex-Palmeiras, contratado por empréstimo junto ao Porto-POR, já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O meia Lucas Fernandes, que soma passagens por São Paulo, Botafogo, Cuiabá e que estava atuando no futebol português, ainda passa por processo de recondicionamento físico e é dúvida. O atacante Rafael Bilu, em processo de recuperação devido à um trauma no joelho esquerdo, é desfalque.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X JUVENTUDE

CRUZEIRO - Léo Aragão; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

JUVENTUDE - Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Hudson, Caíque, Jadson e Mandaca; Gabriel Taliari e Gilberto. Técnico: Cláudio Tencati.

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).