Crespo opina sobre reunião com Organizada no CT após vencer o Corinthians

Hernán Crespo deu sua opinião sobre a reunião de lideranças do elenco, comissão técnica e diretoria do São Paulo com membros da Torcida Independente, principal Organizada do clube, na última sexta-feira, no CT da Barra Funda.

Passada a vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, neste sábado, no Morumbis, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador argentino não fugiu da inevitável questão na entrevista coletiva.

"Todas as partes se encontraram. Atletas, torcedores e comissão, e ninguém pediu para jornalista participar. Privado é privado. Não acho que seja interessante [a reunião], na minha opinião. Mas, aconteceu, vamos em frente", disse Crespo.

Quem também comentou sobre o encontro com membros da Torcida Independente foi Luciano. O atacante, decisivo no clássico contra o Corinthians, parece ter entregado tudo aquilo que os membros da Organizada tricolor e também torcedores comuns esperavam há tempo.

"Eles foram lá para mostrar apoio. Eles sabem da dificuldade que a gente passa, mas eles foram lá mais para nos apoiar e falar que estão juntos. A amostra disso foi hoje, eles fizeram uma festa linda e a gente pôde retribuir com entrega, raça e vitória", disse Luciano.

Agora a missão de Luciano, Hernán Crespo e todo o elenco são-paulino e manter a toada já na próxima quinta-feira, quando o time visita o Juventude, em Caxias do Sul, às 19h (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.