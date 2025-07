Corinthians tropeça em casa contra o União Suzano pelo Paulistão Sub-20

O fim de semana não tem sido dos melhores para a torcida do Corinthians. Após perder o Majestoso neste sábado pelo time profissional, o Timão Sub-20 empatou em 2 a 2 com o União Suzano neste domingo, na Fazendinha, pelo Campeonato Paulista da categoria.

Os gols do Corinthians foram marcados por Antônio (contra) e Robert Lopes, de pênalti. Por sua vez, Kauan, duas vezes, fez para o União Suzano.

Com o empate, o Corinthians é o terceiro colocado na tabela do Campeonato Paulista sub-20 após 12 rodadas, com 26 pontos, dois a menos que os líderes Palmeiras e Bragantino. O União Suzano está na sétima posição, com 20 pontos.

Próximos compromissos

O Timãozinho volta a campo pela competição no próximo sábado (26), contra o Botafogo-SP, às 15h (de Brasília). Antes, a equipe do técnico Orlando Ribeiro enfrenta o Juventude nesta quarta, às 15h, no Brasileirão Sub-20.

O União Suzano tem como próximo adversário no Paulistão Sub-20 o União São João. As equipes duelam na próxima sexta-feira (25), às 15h.