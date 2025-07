Corinthians perde para o Campinas e está eliminado da LBF

Neste domingo, o Corinthians perdeu o segundo jogo da série contra o Campinas e foi eliminado nas quartas de final da Liga de Basquete Feminino. No Ginásio Wlamir Marques, as visitantes venceram por 68 a 52.

Com o resultado, o Campinas avança às semifinais da competição e enfrentará o Sesi Araraquara, que se classificou após vencer as duas primeiras partidas da série contra o Sodiê Mesquita, por 77 a 54 e 67 a 53.

O jogo

O Corinthians começou à frente no placar, mas sofreu a virada do Campinas ainda no primeiro quarto. As visitantes chegaram a abrir 12 pontos de vantagem e foram para o intervalo vencendo por 37 a 27.

No terceiro quarto, o Corinthians tentou reagir, mas o Campinas permaneceu com a vantagem no placar durante todo o período, encaminhando a vitória. O Corinthians pressionou no final da partida, reduzindo a distância no placar, mas não o suficiente para reverter o resultado.

Izabella Sangalli, pivô do Campinas, foi o destaque da partida com 22 pontos, sete rebotes e quatro assistências. Pelas donas da casa, a ala Raphaella Monteiro foi a cestinha, com 13 pontos.