Corinthians é o segundo time que menos finaliza no Brasileirão 2025

O Corinthians é uma das equipes mais improdutivas do Campeonato Brasileiro 2025. Ainda que tenha a segunda maior posse de bola da competição, o Timão é o segundo time que menos finaliza quando trata-se da atual edição torneio de pontos corridos.

De acordo com dados da plataforma Sofascore, o Corinthians tem média de 58,5% de posse de bola na Série A, perdendo apenas para o Flamengo no quesito. Por outro lado, a equipe alvinegra finaliza apenas 10.5 vezes por jogo, ficando à frente somente do Juventude.

Tal estatística foi comprovada no último sábado, na derrota por 2 a 0 para o São Paulo, no Morumbis, pela 15ª rodada. O Timão teve maior posse que o rival, com 52% contra 48%, mas finalizou apenas nove vezes, sendo três delas na direção do gol.

O baixo número de finalizações também é refletido no número de gols marcados pelo Corinthians nesta edição do Brasileiro. Em 15 rodadas, o time balançou as redes 15 vezes, tendo média de um gol por jogo.

O Corinthians não vive um grande momento na temporada. No recorte dos últimos sete jogos por todas as competições, o Timão amargou três derrotas, três empates e somou apenas uma vitória. Foram três gols marcados e seis sofridos.

A posição do Alvinegro na tabela de classificação também não é das melhores. A equipe corintiana figura na décima colocação, com 19 pontos.

Em busca da recuperação, o Corinthians volta a campo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão, contudo, terá um desafio difícil pela frente, já que enfrenta o Cruzeiro, atual líder da competição. A bola rola às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, na Neo Química Arena.