Com fratura, Oscar desfalcará o São Paulo de quatro a oito semanas

Neste domingo, o São Paulo divulgou o relatório médico de Oscar, diagnosticado com fratura nos processos transversos de três vértebras lombares. O tempo de recuperação do jogador está estimado entre quatro e oito semanas.

No início do clássico contra o Corinthians, neste sábado, o jogador sofreu uma forte queda no gramado e, com dificuldades para caminhar, precisou ser substituído.

O atleta Oscar sofreu um trauma direto na região lombar após uma queda durante a partida deste sábado, ao ser atingido por um jogador adversário dentro da área. Após avaliação clínica e exames de imagem, foi diagnosticada fratura nos processos transversos de três vértebras... pic.twitter.com/q5QgAhSTpA ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 20, 2025

Ele já havia desfalcado o Tricolor por um período considerável antes da pausa para a disputa do Mundial de Clubes devido a uma lesão na posterior da coxa esquerda. Agora, o camisa 8 terá de lidar com um novo problema físico.

Buscando se afastar ainda mais na zona de rebaixamento, o São Paulo volta a campo nesta quinta-feira, quando visita o Juventude, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caixias do Sul.