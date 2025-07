Cleber Xavier vai trabalhar parte 'mental' do elenco santista por reabilitação no Brasileiro

A derrota de 3 a 0 para o Mirassol na noite deste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, vai exigir mais do que ajustes táticos e técnicos por parte do técnico Cleber Xavier para fazer o Santos reencontrar o caminho das vitórias. Na entrevista coletiva, o treinador comentou que seus comandados pagaram o preço do desgaste do duelo com o Flamengo, no meio de semana, e disse que vai usar a segunda e a terça-feira para trabalhar a parte mental do elenco.

"A análise (da derrota) eu tenho de fazer na segunda-feira. Trabalhar isso na segunda e na terça, mudar o mental. Teremos novamente um jogo em casa, que vamos precisar da torcida, e de novo contra uma equipe que não vem tão bem no Brasileiro, mas que é um grande time", afirmou Cléber Xavier em referência ao Internacional, adversário da próxima rodada no Nacional.

Questionado sobre a atuação de Neymar, que não conseguiu ser decisivo como na vitória sobre o Flamengo na Vila Belmiro, Xavier evitou centralizar a resposta somente na atuação do camisa 10.

"Não vou individualizar nesse sentido. Acho que o time todo esteve abaixo, não só pela questão das trocas, mas pela questão de não conseguir se recuperar bem. Mesmo um pouco abaixo, como os outros atletas, o Neymar ainda criou algumas situações importantes no jogo, como uma bola parada, uma jogada trabalhada por dentro, e deixou alguns jogadores em condições (de marcar) como é a característica dele", comentou.

Sobre a derrota, o comandante foi direto em apontar todos os méritos para a equipe do interior paulista. "Vitória merecida do Mirassol. Hoje não fizemos um bom jogo. o Mirassol foi superior e criou as melhores chances, é um time de boa posse de bola e que também é muito vertical", comentou.

O revés interrompeu a chance de o Santos contabilizar mais três pontos e melhorar a sua posição na classificação. A equipe se mantém com 14 pontos e busca a reabilitação na próxima quarta-feira, novamente na Vila Belmiro, contra o Internacional.