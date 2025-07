Cléber Xavier cita preocupação com recuperação dos jogadores e diz o que pensa de plantel do Santos

O Santos voltou a ligar o alerta neste sábado depois de sofrer uma dura derrota por 3 a 0 para o Mirassol, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, três dias após a vitória sobre o Flamengo. O tempo de recuperação de um jogo para outro foi assunto abordado pelo técnico Cléber Xavier após o duelo que aconteceu no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

Com um intervalo pequeno entre um compromisso e outro o treinador do Peixe optou por fazer algumas mudanças na equipe a fim de preservar atletas que sofreram um desgaste maior entre um jogo e outro.

Depois da derrota fora de casa, o Santos volta a atuar com apoio de sua torcida. Na quarta-feira, o Peixe recebe o Internacional, na Vila Belmiro, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 16ª rodada do Brasileirão. O treinador avaliou que tem um plantel bem equilibrado e já projetou o jogo seguinte.

"Eu falei também de algumas trocas, mas nós temos um plantel equilibrado. Além do Pituca, nós temos o João Schmidt, nós temos o Arão... Então, a análise agora, eu tenho fazer, porque é obrigado a gente sair de cabeça quente e fazer a análise sem aprofundar. Então nós temos a segunda-feira para aprofundar essa análise, trabalhar na segunda e na terça, mudar o mental para o jogo", disse Cléber Xavier.

"De novo um jogo em casa, de novo um jogo que a gente vai precisar da torcida, de novo um jogo contra uma grande equipe que não vem bem no campeonato, mas é uma grande equipe, que é o Inter e tentar buscar de novo uma vitória e uma grande atuação", avaliou.

"Então, a gente tem que primeiro recuperar esses atletas e vamos ter esse tempo maior agora, recupera-los mentalmente também, vir com mental forte já na segunda-feira e organizar a equipe da melhor maneira para enfrentar o Inter", finalizou.

Com a derrota, o Santos caiu para a 15ª posição, com 14 pontos conquistados, apenas dois a menos que o Vitória, primeiro time na zona do rebaixamento.