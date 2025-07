Clayton oficializa saída do Vasco e recebe apoio da torcida

O atacante Clayton, que chegou ao Vasco no início de 2024, encerrou oficialmente seu vínculo com o clube neste sábado. O atleta publicou em suas redes sociais uma carta de gratidão, que gerou uma onda de apoio e lamento por parte dos vascaínos.

A história de Clayton em São Januário começou com grande expectativa. Contratado por empréstimo do Casa Pia, de Portugal, ele foi uma aposta do então técnico Ramón Díaz para a reta final do Campeonato Carioca, sendo escalado como titular logo em sua estreia, na semifinal contra o Nova Iguaçu. Aquele seria, no entanto, um dos raros momentos de protagonismo do jogador.

Ao todo, Clayton disputou apenas oito partidas com a camisa cruzmaltina, sendo titular em somente duas delas.

A falta de sequência e as poucas chances recebidas geraram um sentimento de frustração, não só no atleta, mas também na torcida, que, em resposta à sua despedida, demonstrou apoio e direcionou as críticas à organização interna do clube. A frase "a culpa nunca foi sua" se repetiu entre os comentários, refletindo a percepção de que o jogador foi vítima de um momento conturbado.

Veja a carta de despedida de Clayton:

"Hoje encerro oficialmente meu vínculo com o Vasco e quero deixar minha profunda gratidão pela oportunidade de ter feito parte dessa história. Cada dia e cada desafio me fizeram crescer, não só como atleta, mas também como pessoa.

Agradeço de coração aos meus companheiros, comissão técnica, diretoria, torcida apaixonada e a todos que fizeram parte dessa trajetória. Levo comigo aprendizados que vão além do campo e torço intensamente pelo sucesso do Vasco e de quem segue vestindo essa camisa com orgulho e dedicação".