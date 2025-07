Chimaev ironiza acusação de Paulo Borrachinha: "Foi ela quem me escreveu"

A rivalidade entre Paulo 'Borrachinha' e Khamzat Chimaev ganhou um novo capítulo após o UFC 318. Logo após a vitória do brasileiro sobre Roman Kopylov, em Nova Orleans, o clima esquentou quando ele acusou o checheno de ter enviado mensagens privadas para sua esposa - declaração que rendeu uma resposta imediata e em tom de deboche.

Em publicação no X (antigo Twitter), o 'Lobo' ironizou a acusação, afirmando que não teria tomado a iniciativa do contato. "Foi ela quem me escreveu, meu querido", escreveu o lutador da divisão dos médios (84 kg), acompanhado de emojis de risada - apimentando a polêmica.

Durante a coletiva de imprensa após o evento, Borrachinha respondeu diretamente ao comentário do rival. "Ele está mentindo", disse o mineiro, que ainda revelou o desejo de estar presente no UFC 319, marcado para 16 de agosto, em Chicago. Na ocasião, Chimaev desafiará Dricus Du Plessis pelo cinturão da categoria.

"Se o UFC permitir, estarei lá em Chicago daqui a algumas semanas", declarou o ex-desafiante ao título, indicando que pretende ficar frente a frente com o desafeto nos bastidores do evento.

Apesar das provocações públicas, ainda não há confirmação oficial de um eventual confronto entre os dois. No entanto, a crescente animosidade pode acelerar os planos da organização para colocar essa rivalidade à prova dentro do octógono.

Borrachinha vs Chimaev

Além da acalorada discussão ocorrida no Instituto de Performance da organização, em setembro de 2022, os dois levaram a rivalidade para outro patamar, com provocações pela imprensa e redes sociais. Inclusive, chegaram a ser escalados para se enfrentarem no UFC 294, em Abu Dhabi, no dia 21 de outubro de 2023. Contudo, o brasileiro precisou se retirar do confronto às vésperas do evento por questões de saúde.

It was she who wrote to me habibi ???

- Khamzat Chimaev (@KChimaev) July 20, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok