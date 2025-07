Chapecoense vence o América-MG no Independência e entra no G4 da Série B do Brasileiro

O América-MG sofreu a sua terceira derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro da Série B ao cair diante da Chapecoense, por 1 a 0, neste domingo, pela 17ª rodada. O gol foi marco por Ítalo logo aos quatro minutos e deixou o time catarinense no G4, zona de acesso da competição.

O novo tropeço deixou o time mineiro ainda mais perto do bloco de baixo da tabela, com 20 pontos, em 14º colocado. Antes tinha perdido fora, por 3 a 1, para o Novorizontino, e em casa para o Athletic, pelo placar de 1 a 0.

De outro lado, a Chapecoense completou três jogos sem derrota e confirmou sua vaga na quarta posição, abrindo o G-4 - zona de acesso - que tem ainda Novorizontino (31), Coritiba (33) e Goiás (36). A equipe de Santa Catarina tem os mesmos 26 pontos do Remo, porém, com maior número de vitórias: 8 a 6.

O primeiro tempo começou de maneira surpreendente. A Chapecoense, mesmo como visitante, encontrou espaços e passou a ir ao campo ofensivo, aproveitando principalmente o mal posicionamento do miolo defensivo americano.

Tanto que abriu o placar logo aos quatro minutos, quando Maílton chutou cruzado, o goleiro Matheus Mendes rebateu para o meio da área e Ítalo bateu de frente, sem chances de defesa. A Chape ainda teve um gol anulado, aos 21 minutos, quando Walter Clark apareceu sozinho na área e bateu firme. O VAR indicou impedimento.

O América foi ao ataque, porém, de forma desordenada. A sua principal chance saiu aos 34 minutos, quando David Lopes arriscou de fora da área, a bola saiu forte e explodiu no travessão. Um pouco depois, o técnico Enderson Moreira tirou Ricardo Silva para a entrada do experiente lateral Mariano para tentar acertar o posicionamento da defesa.

No início do segundo tempo, o time mineiro voltou com mais disposição ofensiva, no entanto, sem nenhuma objetividade. Além disso, encontrou a Chapecoense toda pronta para se defender e disposta apenas a atacar em alguma escapada.

Este foi o cenário até o fim do jogo, com o América-MG até tendo maior posse de bola, porém, sem conseguir finalizar com perigo em direção ao goleiro Léo Vieira. Na 17ª rodada, o América-MG vai enfrentar o Cuiabá, na quarta-feira, na Arena Cuiabá, enquanto a Chapecoense, na Arena Condá, vai receber o Volta Redonda.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 0 X 1 CHAPECOENSE

AMÉRICA-MG - Matheus Mendes; Júlio César, Ricardo Silva (Mariano), Lucão e Marlon; Miquéias (Felipe Amaral), Barros e Miguelito; Labandeira (Stênio), Arthur Sousa (Héber) e David Lopes (Elizari). Técnico: Enderson Moreira.

CHAPECOENSE - Léo Vieira; Victor Caetano, Bruno Leonardo (Bressan) e Eduardo Doma; Maílton (Gabriel Inocêncio), Jorge Jiménez (Pedro Martins), Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto (Márcio Júnior) e Walter Clar; Ítalo e Neto Pessoa (Perotti). Técnico: Gilmar dal Pozzo.

GOL - Ítalo, aos quatro minutos.

CARTÕES AMARELOS - Júlio César (América-MG). Victor Caetano (Chapecoense).

ÁRBITRO - Fernando Antônio Mendes (PA).

RENDA - R$ 22.145,00.

PÚBLICO - 1.592 torcedores.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).