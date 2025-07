Chapecoense vence o América-MG fora de casa e entra no G4 da Série B

Fora de casa, a Chapecoense bateu o América-MG por 1 a 0 neste domingo, pela 17ª rodada da Série B do Brasileirão. Italo marcou o gol da vitória da equipe visitante no Estádio Independência.

O triunfo coloca o time de Chapecó no G4 da competição. Com 26 pontos, a equipe ocupa a quarta colocação. Já o América-MG permanece na 14ª posição com 20 pontos, dois de diferença para a zona de rebaixamento.

Ambas as equipes têm compromissos nesta quarta-feira, pela Série B. A Chape recebe o Volta Redonda, na Arena Condá, às 19h (de Brasília), enquanto os mineiros visitam o Cuiabá, na Arena Pantanal, às 21h30.

??????? ?????! ???? Tirou o coelho da cartola e garantiu +3 pontos para o Verdão na Série B do Brasileirão! #VamosChape #NósSomosAChape pic.twitter.com/2HaQvm0bwx ? Chapecoense (@ChapecoenseReal) July 20, 2025

Os gols do jogo

A Chapecoense inaugurou o marcador com cinco minutos de jogo, quando Maílton dominou pela direita e tentou um cruzamento rasteiro. O goleiro Matheus Mendes interceptou, mas espalmou nos pés de Italo, que empurrou para o fundo das redes.

Maílton chegou a ampliar pela equipe de Santa Catarina 15 minutos depois, porém, após revisão do VAR, o gol foi anulado devido à posição irregular do atleta. Mesmo assim, a Chapecoense manteve-se no controle do placar.