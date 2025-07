Capitão do Ceará, Marllon lamenta derrota para o Inter: "Não fomos felizes"

Neste domingo, o Ceará perdeu para o Internacional por 1 a 0, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Beira-Rio, e permanece no meio da tabela. O zagueiro Marllon, capitão do time, lamentou a derrota e ressaltou a dificuldade na finalização das jogadas.

"Pelo volume do nosso jogo, pelo que a equipe criou e pela dedicação, faltou efetividade no ataque. No último terço, não fomos felizes, não fizemos as melhores escolhas. Nossa equipe sempre está sempre criando, sempre fazendo gols, mas hoje não fomos felizes abaixo da baliza", explicou o jogador.

Depois da pausa no calendário do futebol brasileiro para a realização do Mundial de Clubes, o Ceará marcou apenas um gol, na vitória por 1 a 0 diante do Fortaleza, a única neste retorno. Nas outras oportunidades, empatou sem gols com o Sport e perdeu para Corinthians e Internacional nos dois últimos jogos sem balançar as redes.

O Ceará volta a campo nesta quarta-feira, quando recebe o Mirassol, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza.

Embalado na competição, o Mirassol busca alcançar a sétima partida de invencibilidade, enquanto o Vovô tenta voltar a vencer após duas derrotas seguidas.