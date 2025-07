Brasil repete tema e termina no 12º lugar da Equipe Livre no Mundial de Esportes Aquáticos

Após repetir o tema "Rainha do Mar", o Nado Artístico do Brasil ficou no 12º lugar na rotina livre da prova de Equipe. O feito foi alcançado neste domingo, durante o Mundial de Esportes Aquáticos, disputado em Singapura. Além disso, o dia também teve o Brasil nas Águas Abertas e no Polo Aquático.

A equipe brasileira foi formada por Vitoria Casale, Sara Marinho, Ana Beatriz Nunes, Marina Postal, Celina Rangel, Gabriela Regly, Hannah Sukman e Anna Giulia Veloso. Elas repetiram a apresentação que encantou nas eliminatórias. Com o tema Rainha do Mar - uma entidade feminina soberana dos mares -, a Seleção Brasileira somou 238.3475 pontos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBDA (@cbdaoficial)

Águas Abertas encerram participação

Após dias com condições desafiadoras, como a alta temperatura da água e o ferimento no braço de Ana Marcela Cunha, a Seleção Brasileira terminou no 8º lugar do revezamento 4x1500m nas Águas Abertas, no Mundial de Esportes Aquáticos. A equipe era formada por Ana Marcela Cunha, Viviane Jungblut, Matheus Melecchi e Luiz Felipe Loureiro completou a prova em 1:12:01.60.

Foto: Divulgação / CBDA