Brasil bate a Alemanha e encerra a primeira fase da Liga das Nações com 11 vitórias

A fase do Brasil na Liga das Nações de vôlei masculina segue excelente. Na madrugada deste domingo, a Seleção Brasileira venceu a Alemanha por 3 sets a 1, com parciais de 21/25, 25/23, 25/20 e 25/21. O destaque foi ponteiro Arthur Bento, maior pontuador da partida, com 20 pontos.

O time do técnico Bernardinho já garantiu o primeiro lugar na classificação desta fase da competição. Com a vitória, o Brasil terminou esta fase com 11 triunfos na competição, tendo sofrido apenas uma derrota.

Primeira fase incrível e olho no mata-mata

Após a partida, o técnico Bernardinho celebrou a grande primeira fase do Brasil, mas ressaltou que agora a equipe precisa focar no mata-mata, na China.

"Encerrado esta primeira fase, muito importante estes dois jogos. A maioria teve chances e, quem não teve, ainda terá. Agora é o playoff, onde separam os meninos dos homens. É a hora de mostrarmos que suportamos a pressão. O primeiro objetivo foi alcançado com louvor, mas agora é mata-mata", disse o treinador.

Foto: Divulgação / VolleyBall World

Agora, o Brasil terá uma semana cheia de treinos antes da viagem para Ningbo, na China, onde disputará a fase final da competição. A equipe de Bernardinho vai enfrentar a China, no dia 30 de julho, às 8h (horário de Brasília), pelas quartas de final.