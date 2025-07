Botafogo joga no Recife determinado a atacar e vencer o lanterna Sport

Depois do frustrante empate por 0 a 0 com o Vitória no meio de semana, o Botafogo enfrentará o Sport neste domingo, pela 15ª rodada do Brasileirão, com foco em voltar a vencer. O time carioca iniciou a rodada como sexto colocado com 22 pontos, dois atrás do Bahia, que abre o G-4. Por outro lado, o Sport é o lanterna com três pontos e nenhuma vitória. A partida acontecerá na Ilha do Retiro e terá início às 17h30.

Nos seus primeiros passos no Botafogo, o novato técnico Davide Ancelotti vai para mais um compromisso à frente da equipe de General Severiano. Antes do empate sem gols contra o Vitória, o italiano deixou uma boa impressão para a torcida, começando sua trajetória com o pé direito no triunfo por 2 a 0 sobre o Vasco, na retomada do Brasileirão após o Mundial de Clubes.

Esta será a primeira partida após a confirmação da venda do volante Gregore para o Al-Rayyan. Com a saída dele, Allan, que trabalhou com Ancelotti no Napoli e no Everton, deve ganhar sequência no time titular. A tendência é que ele faça dupla com o capitão Marlon Freitas.

A tendência é que o time entre em campo com a mesma escalação do jogo no Engenhão. O zagueiro Bastos, que se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, e o atacante Matheus Martins, em tratamento de uma lesão na coxa esquerda, são desfalques. O defensor se machucou nos Estados Unidos, durante treino no Mundial de Clubes, enquanto o ponta já estava machucado antes do início do torneio e ainda não se recuperou.

Anunciado na sexta-feira como, o meio-campista Danilo ainda não está apto a entrar em campo pelo clube carioca. O ex-jogador do Palmeiras e do Nottingham Forest é aguardado no Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames médicos e aumentar as opções da comissão técnica.

Ancelotti comentou depois do duelo contra o Vitória sobre como gosta de ver sua equipe jogando e destacou a importância do estilo de jogo ofensivo. "A ideia é chegar à área sempre, criando várias chances de gol e recuperando a bola rápido. A identidade do Botafogo é um futebol com coragem. Os jogadores são receptivos e podemos fazer esse tipo de trabalho."

O momento do Sport é desesperador. Na quarta-feira, integrantes de uma torcida organizada protestaram contra a fase do clube, que ainda não venceu e tem o pior ataque do Brasileiro, com cinco gols marcados, e a segunda pior defesa, com 20 gols sofridos. Houve invasão ao centro de treinamento, ameaças e até agressões em cima do atacante Pablo.

Na última partida, o Sport foi derrotado para o Juventude por 2 a 0. Ao contrário do Botafogo, o Leão não entrou em campo durante a semana, já que o Atlético-MG, que seria seu adversário, teve compromisso pela sul-americana.

O zagueiro Ramon Menezes, ex-Ceará, o meia Matheuzinho, contratado por empréstimo junto ao Santa Clara, de Portugal, e o atacante Ignacio Ramírez, que estava no Everton, do Chile, foram anunciados como reforços nesta semana e já tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O trio aumenta as opções do técnico Daniel Paulista.

Desfalques contra o Juventude, o lateral-direito Hereda e o atacante Pablo podem seguir longe dos gramados. O primeiro está em tratamento de uma lesão no púbis, enquanto o segundo se recupera de uma lesão na panturrilha direita. Em transição física após período afastado por conta de uma lesão no quadril, o meia Hyoran pode aparecer no banco de reservas.

FICHA TÉCNICA

SPORT X BOTAFOGO

SPORT - Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Chico e Igor Cariús; Zé Lucas, Rivera, Sérgio Oliveira (Atencio) e Lucas Lima; Chrystian Barletta e Gonçalo Paciência. Técnico: Daniel Paulista.

BOTAFOGO - John; Vitinho, Kaio Fernando, Alexander Barboza e Alex Telles; Allan, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Arthur Cabral e Montoro. Técnico: Davide Ancelotti.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

HORÁRIO - 17h30.

LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife (PE).