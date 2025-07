Borrachinha não perdoa Chimaev e quer marcar presença no UFC 319: "Otário"

Paulo 'Borrachinha' Costa voltou a vencer no UFC 318 com uma atuação dominante sobre Roman Kopylov, mas foi além do octógono ao provocar seu antigo adversário Khamzat Chimaev. Após o combate, o brasileiro revelou a origem da animosidade entre eles e prometeu buscar um confronto com o lutador checheno.

O brasileiro conquistou a vitória por decisão unânime, exibindo poder e precisão nos golpes, especialmente com ataques constantes às pernas do russo, além de combinações eficientes de socos. O triunfo representou um passo importante para o atleta, que vinha de quatro derrotas nas últimas cinco lutas e precisava retomar a trajetória de sucesso.

Entretanto, a atenção do público e da imprensa se voltou para as declarações de Borrachinha sobre Chimaev. Segundo o brasileiro, o rival teria enviado mensagens privadas para sua esposa, fato que intensificou ainda mais o clima de tensão.

"Todo mundo sabe que eu odeio o Chimaev. Ele é um otário! Mandou mensagem pra minha esposa, desrespeitou, falou coisas sobre mim pra ela, mas nunca falou na minha cara. Chimaev, você é um covarde! Estou aqui e vou te procurar. Não vou parar até te pegar!", declarou o brasileiro com firmeza ainda em cima do octógono.

O embate verbal entre os dois já se desenrolava há algum tempo, e com o UFC 319 marcado para agosto em Chicago - onde o checheno desafiará o campeão peso-médio (84 kg) Dricus du Plessis - Borrachinha, durante a coletiva de imprensa pós-UFC 318, deixou claro que pretende estar presente no evento para cobrar o aguardado duelo.

Borrachinha vs Chimaev

Além da acalorada discussão ocorrida no Instituto de Performance da organização, em setembro de 2022, os dois levaram a rivalidade para outro patamar, com provocações pela imprensa e redes sociais. Inclusive, chegaram a ser escalados para se enfrentarem no UFC 294, em Abu Dhabi, no dia 21 de outubro de 2023. Contudo, o brasileiro precisou se retirar do confronto às vésperas do evento por questões de saúde.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok