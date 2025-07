Árbitro cita expulsão no banco do Corinthians e invasão de campo em súmula do Majestoso

A vitória do São Paulo sobre o Corinthians no último sábado teve dois elementos citados pelo árbitro Anderson Daronco na súmula da partida. O gaúcho registrou a expulsou o preparador de goleiros do Timão e uma invasão ao gramado do Morumbis.

A primeira ocorrência a ser descrita foi a expulsão do preparador de goleiros do Corinthians, Marcelo Flain Carpes. De acordo com a súmula, o fato que levou a expulsão do profissional aconteceu aos 17 minutos do segundo tempo.

Daronco mostrou o vermelho direto, pois identificou que o preparador de goleiros alvinegro teria "se levantado do banco de reservas de maneira hostil" e proferido a seguinte frase: "Vocês são fracos, tudo contra nós, dá o ** para eles também".

Relato da equipe de arbitragem do clássico entre São Paulo x Corinthians (Foto: Divulgação/CBF)

Quase em sequência, o gaúcho também descreveu uma invasão ao gramado do Morumbis. Um torcedor do São Paulo saiu das arquibancadas e correu na direção de Luciano, grande personagem do Majestoso.

Segundo o relato de Daronco, o torcedor são-paulino foi contido rapidamente pelas autoridades policiais, e a invasão "não atrapalhou o andamento do jogo". Um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Civil.

O São Paulo conquistou uma importantíssima vitória por 2 a 0 no clássico contra o Corinthians disputado no último sábado, no Morumbis, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois gols da partida foram marcados por Luciano.

Com o resultado, o Tricolor, que começou o final de semana como primeiro time fora da zona de rebaixamento, se afastou provisoriamente do grupo dos últimos quatro colocados e agora aguarda os jogos deste domingo para saber em qual posição ficará ao fim da rodada.

Já o Corinthians perdeu a oportunidade de se aproximar do G6, grupo que garante vaga para a próxima edição da Copa Libertadores. O time aparece na décima posição, com 19 pontos.