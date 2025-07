Aposentadoria perto do fim? Amanda Nunes entra no programa antidoping do UFC

A aposentadoria de Amanda Nunes pode estar com os dias contados. A ex-campeã peso-galo (61 kg) e peso-pena (66 kg) do UFC foi oficialmente registrada novamente no programa antidoping da organização, sinalizando que está cada vez mais próxima de retomar sua trajetória no MMA profissional.

De acordo com a última atualização do site de controle de dopagem oficial do UFC, a brasileira foi testada recentemente, o que confirma sua reintegração ao sistema. A entrada no programa é um passo obrigatório para atletas que anunciaram aposentadoria e desejam voltar à ativa - são exigidos, no mínimo, seis meses de exames regulares antes da liberação para competir.

A movimentação reforça os indícios de um aguardado retorno ao octógono, algo que Nunes já vinha sugerindo desde que Kayla Harrison conquistou o cinturão peso-galo ao derrotar Julianna Peña em junho. As duas, que já treinaram juntas na American Top Team, são cotadas para um possível confronto assim que a brasileira estiver apta a lutar.

Aposentadoria

Com um impressionante retrospecto de 14 vitórias e apenas uma derrota nas últimas 15 apresentações, Amanda pendurou as luvas em 2023 após defender o título contra Irene Aldana. Desde então, passou a se dedicar à vida familiar ao lado da esposa, Nina Nunes, também ex-lutadora do UFC.

Se cumprir integralmente o período de seis meses exigido de testagem, a 'Leoa' poderá fazer sua reestreia entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026 - salvo uma eventual isenção por parte da organização. De todo modo, tudo indica que, em breve, o aguardado duelo contra a bicampeã olímpica será oficializado.

