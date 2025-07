Após 'folga', Inter enfrenta Ceará ainda com a missão de se afastar da zona de rebaixamento

Após não entrar em campo no meio de semana - jogo contra o Bahia foi adiado devido a participação do time baiano na Copa Sul-Americana - o Internacional teve tempo para se preparar para o jogo contra o Ceará, marcado para o domingo, às 11h, no estádio Beira-Rio, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Roger Machado tem a missão de se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento e mirar a primeira página da tabela.

Com um jogo a menos, o Internacional soma 14 pontos e está a dois pontos do Vitória, que abre a zona de descenso. A última vez que esteve em campo foi na semana passada, quando venceu o próprio time baiano, por 1 a 0, no retorno do Brasileirão. O gol, porém, saiu somente nos acréscimos.

O Ceará atuou duas vezes. No último domingo venceu por 1 a 0 o clássico com o Fortaleza e, quarta-feira, foi derrotado para o Corinthians, por 1 a 0, em casa. Este resultado deixou o time cearense no meio da tabela, em 10º lugar, com 18 pontos.

O técnico Roger Machado terá dois retornos. Recuperado de lesão, o lateral esquerdo Bernabéi será titular. Com isso, o zagueiro Victor Gabriel, improvisado no último jogo, volta a formar a dupla de zaga com Vitão. Outra boa notícia é volante Ronaldo, que fica à disposição depois de cumprir suspensão automática.

O treinador prometeu evolução do time após período sem jogos por conta do Mundial de Clubes: "Trinta dias sem jogo tira o ritmo de todos. Assim como no início do campeonato regional, os questionamentos também foram sobre atuações. Agora é recuperar ritmo que as atuações vão melhorar, sem dúvida", disse Roger Machado.

Do outro lado, o técnico Léo Condé terá a volta da dupla de atacantes. Fora do duelo contra o Corinthians por questão contratual, o artilheiro Pedro Raul está de volta, assim como o ponta Pedro Henrique, que cumpriu suspensão diante do time paulista. Por outro lado, o meia Lucas Mugni está fora por conta do terceiro amarelo. Lourenço e Richardson brigam pela vaga.

Pedro Henrique esperar acertar os detalhes, para o time voltar a vencer como visitante no campeonato: "É o detalhe. O que nos preocupa é se não fosse o detalhe, se fossem situações que estivessem longe do nosso alcance, se fossem derrotas significativas, não seria o caso. Então, se são detalhes, é porque está perto de a gente ajustar, saber como encarar os adversários fora de casa."

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X CEARÁ

INTERNACIONAL - Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Técnico: Roger Machado.

CEARÁ - Bruno; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Diego, Lourenço, Fernando Sobral e Galeano; Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 11h.

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).