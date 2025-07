Após derrota no Majestoso, organizada do Corinthians marca protesto em frente ao Pq. São Jorge

A derrota do Corinthians no Majestoso culminou em uma reação imediata da principal torcida organizada do clube, a Gaviões da Fiel. Na noite deste sábado, pouco tempo após o revés de 2 a 0 no Morumbis, a uniformizada marcou um protesto no Parque São Jorge.

O protesto foi marcado para esta quinta-feira, a partir das 19h10 (de Brasília), em frente ao Parque São Jorge. Em nota, a Gaviões convocou os torcedores a marcarem presença e expressarem sua indignação com cartazes, faixas e outros artifícios.

No comunicado, a uniformizada alvinegra disse entender que o momento político do clube está destruindo o Corinthians, tanto dentro como fora dos gramados.

A organizada citou episódios recentes envolvendo o cenário político do Corinthians, como gastos pessoais no cartão corporativo do clube feitos pelo ex-presidente Andrés Sanchez e o afastamento do presidente Augusto Melo após o indiciamento no caso VaideBet.

Por fim, a Gaviões da Fiel ainda votou a cobrar a reforma do estatuto do Corinthians. Essa alteração tem sido intensamente cobrada pelas torcidas organizadas do Timão, que exigem, principalmente, que o Fiel Torcedor tenha direito a voto.

"Não descansaremos enquanto todos os responsáveis não forem expulsos. Não descansaremos enquanto o Fiel Torcedor não tiver direito a voto. Não descansaremos enquanto esse time não entregar raça e vontade dentro de campo. Não descansaremos enquanto o futebol moderno continuar tirando o torcedor do estádio", escreveu a organizada.

Confira a nota completa da Gaviões da Fiel:

"CONVOCAÇÃO ? PROTESTO PARQUE SÃO JORGE

Atenção, Fiel Torcida!

Nesta quinta-feira (24), a partir das 19h10, estaremos em frente ao Parque São Jorge para um protesto contra o momento político que destrói o Corinthians dentro e fora de campo.

O corinthiano não aguenta mais tanta incompetência em todos os setores.

O Corinthians precisa mudar! Temos ex-presidentes acusados de usar cartão do clube para gastos pessoais, ex-presidente afastado por suspeita de crimes, conselheiros que só pensam em política e agem conforme sua facção. Um time medíocre, mal montado, com jogadores que ganham fortunas sem entregar o mínimo em campo.

Até quando?

O corinthiano quer uma reforma profunda, que afaste e expulse todo o mal que há décadas coloca o SCCP nessa situação. É claro que a situação deplorável do time em campo hoje é reflexo de décadas de administrações desastrosas.

O Corinthians precisa de uma reforma no estatuto. Precisa respeitar o corinthiano que paga ingresso, apoia o clube e exige pessoas sérias, sem interesses pessoais.

Não descansaremos enquanto todos os responsáveis NÃO FOREM EXPULSOS. Não descansaremos enquanto o Fiel Torcedor não tiver DIREITO A VOTO. Não descansaremos enquanto esse time não entregar RAÇA E VONTADE dentro de campo. Não descansaremos enquanto o futebol moderno continuar tirando o TORCEDOR DO ESTÁDIO.

Você, corinthiano(a) que não aguenta mais essa situação, junte-se a nós!

Traga sua faixa, seu cartaz e mostre sua indignação contra todos que destruíram o Corinthians e ainda tentam se esconder atrás do poder.

Esta convocação é para todo corinthiano, seja de organizada ou não.

A mudança depende de nós! Quem traiu o Corinthians e a Nação Corinthiana vai ter que pagar!

Pelo Corinthians, com muito amor, até o fim!".