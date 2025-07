Após derrota no Majestoso, Corinthians retorna aos treinos de olho no Cruzeiro

Depois de ser derrotado por 2 a 0 para o São Paulo neste sábado, o Corinthians já voltou aos treinos de olho em seu próximo compromisso do Campeonato Brasileiro. Na manhã deste domingo, no CT Dr. Joaquim Grava, o elenco do Timão iniciou as atividades para encarar o Cruzeiro, adversário pela 16ª rodada da competição.

Os atletas que atuaram mais de 45 minutos contra o São Paulo, na noite de sábado, realizaram uma atividade regenerativa na parte interna do CT. Os demais integrantes do elenco foram a campo após um trabalho de força na academia.

Depois, o técnico Dorival Júnior comandou um exercício de enfrentamento com cruzamentos e finalizações, além de um jogo em campo reduzido.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

Na sequência

O Corinthians volta a treinar na manhã desta segunda-feira. O Timão enfrentará o Cruzeiro na quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Com 19 pontos após 15 jogos, o Alvinegro está no décimo lugar do Campeonato Brasileiro.