Aos 46 anos, Manny Pacquiao retorna ao boxe e arranca empate diante do campeão Mario Barrios

Aos 46 anos e 1.428 dias longe dos ringues, o filipino Manny Pacquiao retornou ao boxe profissional neste sábado e empatou com o americano Mario Barrios, campeão mundial dos meio médios (até 66,678 quilos) versão Conselho Mundial de boxe, no ringue do MGM Hotel, em Las Vegas. Um jurado apontou Barrios como vencedor por 115 a 113, enquanto outros dois viram empate no duelo em 114 pontos.

Pacquiao lutou pela 73ª vez. Ele acumula 62 vitórias (39 nocautes), oito derrotas e três empates. Barrios somou 33 combates, com 29 vitórias (18 nocautes), duas derrotas e dois empates.

Pacquiao poderá receber até US$ 20 milhões, dependendo da venda do pay per view. Barrios deverá ficar com US$ 2,5 milhões. "Eu vou lutar de novo", disse o filipino, ex-campeão mundial em oito categorias.

A LUTA

Sem a mesma velocidade e movimentação de outros tempos, Pacquiao foi para o ataque e aplicou bons golpes de esquerda no primeiro assalto.

No segundo, Barrios veio mais agressivo e com fortes jabs, mas Pacquiao devolveu com pelo menos três boas sequências.

O terceiro round foi violento. Barrios dominou as ações e Pacquiao foi para a 'briga' no final. Barrios encontrou a distância correta no quarto round. Pacquiao aumentou o ritmo para tentar superar a maior envergadura do adversário e acertou bons golpes.

Com bons jabs, no quinto assalto, Barrios não deixou Pacquiao encostar. O filipino esteve menos intenso. No sexto, Pacquiao passa a lutar no contra-ataque e leva vantagem.

O sétimo foi um velo round de Pacquiao. Com bom jogo de pernas, o 'baixinho' acerta boas sequências. O oitavo assalto foi o mais violento da luta. Pacquiao foi melhor no final dos três minutos e levantou o público na arena.

Os dois diminuíram o ritmo no nono assalto, mas Pacquiao ainda foi um pouco melhor, graças aos bons jabs. Barrios dominou grande parte do décimo e 11º assaltos, enquanto Pacquiao só foi reagir noa dez segundosfianis finais.

O último assalto não teve a intensidade esperada. Os lutadores pareciam cansados. Pacquiao não encontrou a distância necessária para soltar os golpes.

PACQUIAO NÃO SUPERA GEORGE FOREMAN

Se tivesse vencido, Manny Pacquiao teria se tornado o segundo boxeador mais velho a ser campeão mundial. Aos 46 anos, o filipino superaria George Foreman, que foi campeão dos pesos pesados aos 45 anos em 1994. O lendário Archie Moore ficou com o cinturão dos meio-pesados em 1960 aos 44 anos.

O campeão mais velho do boxe é o norte-americano Bernard Hopkins, dono do cinturão dos meio-pesados, em 2014, aos 49 anos.