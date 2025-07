Ancelotti celebra "herói do banco" e explica processo de adaptação no Botafogo

A primeira vitória de Davide Ancelotti no comando do Botafogo veio com um roteiro de superação e com a marca de quem veio do banco de reservas. Após o triunfo por 1 a 0 sobre o Sport, na Ilha do Retiro, o técnico italiano destacou que o resultado, garantido por um gol de Cuiabano nos acréscimos, é fruto de um processo de adaptação e conhecimento do elenco.

Em sua coletiva pós-jogo, Ancelotti ressaltou a importância de dar minutos a todos os jogadores para poder avaliá-los em campo. O gol de Cuiabano, que entrou no segundo tempo, foi a prova de que a estratégia pode render frutos valiosos.

"Uma partida muito difícil, estou conhecendo o elenco. Tenho que dar oportunidade a todos para mostrar," explicou o treinador. "Muito feliz hoje não só com o Cuiabano, mas também os outros jogadores que tiveram os primeiros minutos como Rwan, Santi, Ponte. Todos deram algo ao time para ganhar."

Com os três pontos garantidos em Recife, o Botafogo sobe para a quinta posição no Brasileirão, com 25 pontos. O resultado positivo traz tranquilidade para um momento crucial: a primeira semana cheia de trabalho de Ancelotti no Glorioso.

"É importante ter uma semana porque precisamos disso. A comissão técnica precisa disso para poder dar informações ao time, o que vai ser importante para preparar o jogo contra o Corinthians com cinco treinamentos," projetou o técnico, ansioso pelo período de treinos.

AQUI É BOTAFOGO! ??? ESSE É O ESPÍRITO, CUIABANO! LUTA ATÉ O FIM! ???? #VAMOSBOTAFOGO pic.twitter.com/CP63ZZu3aC ? Botafogo F.R. (@Botafogo) July 20, 2025

Solidez defensiva e análise do futebol brasileiro

Questionado sobre os pontos fortes da equipe, que chegou ao terceiro jogo consecutivo sem sofrer gols, Ancelotti fez questão de ressaltar a base defensiva como um pilar fundamental, mas que deve caminhar junto com a mentalidade ofensiva.

"Claramente no futebol tem que defender bem também. É importante, o Botafogo era um time sólido defensivamente quando cheguei aqui. O equilíbrio que temos sem bola tem que ficar porque isso é fortaleza do time," analisou, elogiando o desempenho dos zagueiros. "Temos que manter essa solidez na defesa porque assim a gente pode estar mais acima na classificação."

Como um recém-chegado ao futebol brasileiro, o treinador também foi perguntado sobre suas primeiras impressões do Brasileirão. Ele elogiou a qualidade tática e individual, mas apontou um ponto a ser melhorado. "Acho que nos últimos dois jogos a gente pode jogar mais, se perde muito tempo. O ritmo do jogo tem que ser mais alto. Acho que o tempo efetivo (de bola rolando) pode ser mais alto," observou, ponderando que as condições de clima e gramado no Brasil também são fatores que diferem do cenário europeu.

A vitória suada na Ilha do Retiro dá moral e tempo para Davide Ancelotti implementar suas ideias. O próximo desafio do Glorioso será no sábado (27), contra o Corinthians, no Estádio Nilton Santos.