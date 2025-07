Análise: São Paulo encara clássico como "final de Copa" e domina combalido Corinthians

O São Paulo não tomou conhecimento do Corinthians no clássico deste sábado, no Morumbis, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo pressionado e beirando a zona de rebaixamento, o time comandado por Hernán Crespo mostrou personalidade e mais vontade de vencer que o arquirrival desde o primeiro minuto da partida, deixando o campo com o merecido triunfo por 2 a 0, graças aos dois gols de Luciano.

A semana foi tensa pelos lados da Barra Funda. Mesmo mostrando uma melhora no empate em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, o São Paulo teve de lidar com a cobrança de membros da principal torcida organizada do clube que foram ao CT para uma conversa com lideranças do elenco, comissão técnica e diretoria.

Dizer que graças à cobrança dos torcedores o São Paulo deu uma resposta contundente dentro de campo é oportunismo. O fato é que a postura dos jogadores no Majestoso foi completamente diferente ao desempenho recente da equipe. O Tricolor encarou o clássico como uma verdadeira "final de Copa".

Quem acompanhou de perto o jogo não teve dúvidas de que o São Paulo quis mais que o Corinthians, buscou mais, chamou a responsabilidade. O time comandado por Hernán Crespo soube neutralizar todas as investidas dos rivais e contou com uma noite iluminada de Luciano, que teve seu nome entoado pelos mais de 47 mil tricolores nas arquibancadas em diversos momentos do jogo.

Os dois gols do camisa 10, inclusive, saíram com três minutos de intervalo entre um e outro. Não deu tempo para o Corinthians assimilar o golpe. Quando piscou, já estava na lona novamente. Dorival Júnior, mesmo com as substituições, não foi capaz de mudar a tônica do jogo. Não é exagero dizer que o elenco alvinegro é tão limitado quanto, se não mais, que o do São Paulo.

Claro que ainda há muito trabalho pela frente. Hernán Crespo ainda está conhecendo seus jogadores e analisando o que cada um é capaz de oferecer à equipe. Arboleda, Luciano e Luan são os únicos remanescentes do elenco campeão paulista com o treinador em 2021. Por isso, é preciso ter paciência. O argentino pegou o bonde andando.

A missão de Crespo e seus comandados é evoluir em meio à loucura do calendário do futebol brasileiro. Com compromissos a cada três dias, não há muito tempo para treinamentos e descanso. O treinador argentino, porém, assinou contrato sabendo de todos os prós e contras do cargo. Agora, porém, todos podem e devem comemorar bastante esse triunfo sobre o Corinthians e estabelecê-lo como referência do que esse time pode produzir daqui para frente.