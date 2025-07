Amazonas e Botafogo-SP se enfrentam na tentativa de fugir dos últimos lugares na Série B

Dois jogos fecham, neste domingo, a 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O principal destaque fica para o duelo direto na zona de rebaixamento entre Amazonas e Botafogo-SP, além da briga por recuperação entre América-MG e Chapecoense.

A partir das 16 horas, o Amazonas tem um duelo direto em busca de recuperação na tabela de classificação diante do Botafogo-SP, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM).

Com 14 pontos, o time manauara ocupa a lanterna, e mesmo se vencer, não deixa a zona de rebaixamento. Vem de derrota por 3 a 1 para o Cuiabá, na Arena Pantanal.

Do outro lado, com 18, os paulistas podem respirar mais aliviados em caso de vitória, mas empataram por 0 a 0 em casa na última rodada com o Volta Redonda.

Pouco mais tarde, às 18h30, é a vez do América-MG receber a Chapecoense, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). O time da casa chega para a partida apertado, com 20 pontos, porque perdeu nas duas últimas rodadas: 1 a 0, em casa, para o Athletic, e 3 a 1 para o Novorizontino, no interior de São Paulo.

Enquanto isso, os catarinenses estão mais perto do G-4, zona de acesso, com 23 pontos. Na última rodada empataram por 1 a 1, em casa, diante do Remo.