Amazonas derrota o Botafogo-SP e reencontra o caminho das vitórias na Série B

Em confronto direto na parte de baixo da tabela, o Amazonas superou o Botafogo-SP por 3 a 0, neste domingo, no estádio Carlos Zamith, em Manaus. O duelo, válido pela 17ª rodada da Série B, marcou a quebra de uma sequência de três jogos sem vitória para a equipe amazonense, que mesmo com o resultado positivo segue na lanterna da competição, agora com 17 pontos. O Botafogo-SP, por sua vez, caiu para a penúltima posição, estacionado nos 18 pontos e amargando o terceiro tropeço consecutivo.

Mais do que os três pontos, o que o Amazonas apresentou foi uma atuação sólida, controlada e, em vários momentos, dominante. A equipe entrou em campo com postura propositiva desde o apito inicial, e encontrou seu prêmio cedo.

Aos três minutos, em bola parada, Joaquín Torres cobrou falta para a área, a defesa desviou parcialmente e Kevin Ramírez apareceu bem posicionado para finalizar. O gol, inicialmente anulado por impedimento, foi validado após checagem do VAR, e serviu para consolidar a proposta agressiva do time da casa.

O gol inicial mexeu com a configuração da partida. O Botafogo-SP até tentou responder, apostando em finalizações de média e longa distância, mas mostrou enorme dificuldade para transformar a posse de bola em chances reais. Faltou construção, infiltração e poder de decisão no último terço do campo. O Amazonas, mesmo recuando em alguns momentos para compactar as linhas, não deixou de ser perigoso nos contra-ataques e demonstrou mais organização em campo.

A volta do intervalo mostrou ainda mais superioridade da equipe manauara. Logo aos seis, novamente com participação decisiva de Joaquín Torres, o Amazonas ampliou. O meia fez boa jogada pela direita, cruzou para a área e viu o zagueiro Ericson se enrolar, quase marcando contra. No rebote do goleiro Victor Souza, Kevin Ramírez apareceu mais uma vez, com precisão, para estufar as redes e fazer o segundo dele na partida.

Sem tempo para reagir, o Botafogo-SP sofreu o terceiro pouco depois. Aos 14, Torres - em sua terceira assistência no jogo - encontrou Domingos na pequena área. O atacante se antecipou à marcação e completou para o gol, selando o placar ainda com bastante tempo restante no relógio. A vantagem de 3 a 0 deu tranquilidade ao Amazonas, que passou a administrar o jogo com posse de bola, diminuindo o ritmo e controlando as tentativas de reação do adversário.

Mesmo com ampla desvantagem, o Botafogo-SP tentou reagir. A equipe criou algumas oportunidades esporádicas, principalmente em cruzamentos e bolas paradas, mas não conseguiu transformar a posse de bola em chances reais. O sistema ofensivo pouco funcionou e o meio de campo apresentou dificuldade em construir jogadas com profundidade.

Na próxima rodada, o Amazonas enfrenta o Paysandu na quarta-feira, às 21h30, no Carlos Zamith, em Manaus (AM). Na quinta, às 19h, o Botafogo recebe o Criciúma na Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP).

FICHA TÉCNICA

AMAZONAS 3 X 0 BOTAFOGO

AMAZONAS - Renan; Akapo, Rafael Vitor, Bruno Ramires e Fabiano; Larry Vásquez (Robertinho), Erick Varão (Guilherme Xavier) e Kevin Ramírez (Vagner); Joaquín Torres, Kiko (Henrique Almeida) e Diego Torres (Domingos). Técnico: Márcio Zanardi.

BOTAFOGO - Victor Souza; Jeferson, Ericson, Rafael Milhorim e Gabriel Risso (Jean Victor); Gabriel Bispo, Sabit (Dramisino) e Marquinho; Jonathan Cafu (Robinho), Carillo (Alexandre Jesus) e Jefferson Nem (Matheus Régis). Técnico: Allan Aal.

GOLS - Kevin Ramírez, aos três minutos do primeiro tempo e aos seis do segundo tempo. Domingos, aos 14 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diego Torres e Renan(Amazonas); Dramisino (Botafogo)

ÁRBITRO - Vinicius Gomes do Amaral (MG)

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Carlos Zamith, em Manaus (AM).