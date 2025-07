Amazonas bate o Botafogo-SP em duelo de lanternas da Série B

Jogando em casa, o Amazonas triunfou sobre o Botafogo-SP neste domingo por 3 a 0, pela 17ª rodada da Série B do Brasileirão. Kevin Ramírez (2) e Gabriel Domingos foram às redes na Arena da Amazônia.

Apesar da vitória, a equipe de Manaus segue na lanterna do campeonato com 17 pontos, um a menos que o Botafogo SP, que ocupa a 19ª colocação.

Ambos os times voltam a campo neste meio de semana pela Série B. O Amazonas recebe o Paysandu na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia, enquanto o Botafogo SP terá a visita do Criciúma na Arena NicNet, na quinta, às 19h.

Os gols do jogo

Com apenas três minutos de jogo, Joaquin Torres cobrou uma falta pela esquerda com um cruzamento na área do Botafogo-SP. A bola foi desviada e sobrou na segunda trave para Kevin Ramírez, que dominou e finalizou para inaugurar o marcador.

Após seis minutos do início do segundo tempo, o Amazonas ampliou. Joaquin Torres cruzou e Jeferson testou contra a própria meta. O goleiro Victor Souza espalmou e Kevin Ramírez aproveitou para empurrar para o fundo das redes.

Oito minutos depois, Joaquin Torres dominou pelo lado direito da área e cruzou forte na pequena área para Gabriel Domingos marcar o terceiro da equipe do Norte.