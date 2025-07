Alan Patrick decide, Inter vence Ceará e se afasta de vez do Z4

O Inter fez valer a força de jogar no Beira-Rio e venceu o Ceará por 1 a 0, hoje, com gol de Alan Patrick. O jogo valeu pela 15ª rodada do Brasileirão.

Com o segundo triunfo seguido em casa - derrotou o Vitória no meio da semana -, o Inter chega a 17 pontos, cinco acima da zona de rebaixamento, e agora é o 12º. O Ceará, com 18 pontos, está uma posição acima.

Alan Patrick abriu o placar para o Inter no primeiro tempo. O único gol antes do intervalo não fez jus às boas chances criadas - os dois times acertaram a trave nos 45 minutos iniciais.

Na segunda etapa, Pedro Raúl acertou o travessão na melhor chance, mas a vitória mínima colorada se manteve.

A equipe colorada volta a campo na próxima quarta (23), quando visita o Santos, em jogo marcado para 21h30 (de Brasília).

O Ceará também tem um duelo na próxima quarta, mas em casa. Os alvinegros buscam a recuperação diante do Mirassol, a partir das 19h.

Como foi o jogo

As propostas dos dois times funcionaram, proporcionando muitas chances nos primeiros minutos. O Inter tomou a iniciativa no ataque e pressionou, principalmente com jogadas pelo lado de campo - Aguirre acertou o travessão, e Borré parou no goleiro nas melhores chances. O Ceará apostou nos contragolpes e também teve chances de abrir o placar. Pedro Henrique viu Rochet fazer grande defesa, enquanto Galeano acertou uma linda finalização de calcanhar na trave.

O Inter abriu o placar, e o jogo esfriou. Aos 23 minutos, após bela jogada de Borré, Alan Patrick colocou os donos da casa na frente. A partir do lance do gol, o jogo caiu de ritmo, com os colorados menos agressivos no ataque e deixando menos espaços para as investidas rápidas dos cearenses.

O ritmo morno após o gol se manteve no segundo tempo. Roger Machado fez substituições que deixaram o Inter menos ofensivo, mas ajudaram a equipe a segurar o ímpeto do Ceará, que buscou o empate e até teve mais volume ofensivo, e assustou no fim com Pedro Raúl, mas não conseguiu mudar o resultado.

Gols e principais lances

No travessão! Aos 7 minutos, Alan Patrick passou pela marcação e tocou para Aguirre na entrada da área. O lateral bateu de primeira e acertou o travessão.

Quase um golaço! Aos 14 minutos, o Ceará respondeu. Após confusão na área, Galeano finalizou de calcanhar, com muita categoria e a bola explodiu na trave.

1x0: Aos 21 minutos, Bruno Henrique brigou pela bola no meio-campo e recuperou para o Inter. Ele serviu Borré, que invadiu a grande área, carregou até a linha de fundo, cortou o zagueiro e tocou para o meio, onde Alan Patrick chegou batendo forte para marcar.

Não valeu! Aos 44, Matheus Araújo dividiu com Vitão na meia direita e a bola ficou com Pedro Raúl na entrada da área. Ele bateu forte e superou Rochet, mas o lance não valeu por impedimento do atacante do Ceará. O árbitro marcou falta para o time alvinegro no início da jogada.

No travessão! Aos 39 minutos do segundo tempo, Rafael Ramos cruzou da direita na segunda trave e Pedro Raúl subiu bem para cabecear cruzado. A bola encobriu Rochet e carimbou o travessão.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 x 0 CEARÁ

Data e horário: 20 de julho (domingo), às 11h (de Brasília)

Competição: Brasileirão, 15ª rodada

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda

Cartões amarelos: Carbonero (INT); Matheus Bahia, Marllon (CEA)

Gols: Alan Patrick (INT), aos 23 minutos do primeiro tempo.

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia (Diego Rosa), Bruno Henrique (Luis Otávio) e Alan Patrick; Carbonero (Bruno Tabata), Wesley (Gustavo Prado) e Borré (Valencia). Técnico: Roger Machado

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Lucas Lima (Lourenço), Dieguinho (Fernando Sobral) e Matheus Araújo (Aylon); Galeano, Pedro Henrique (Bruno Tubarão) e Pedro Raúl .Técnico: Léo Condé