Abel revela o que falta para assinar renovação com o Palmeiras: "Só uma cláusula"

O técnico Abel Ferreira revelou, neste domingo, o que falta para ele, enfim, assinar sua renovação por mais dois anos com o Palmeiras. O português quer que a presidente Leila Pereira coloque uma cláusula para que ele saia se não ganhar títulos pelo clube.

A presidente tem o desejo de renovar com Abel Ferreira até o final de 2027, que coincide com o fim de seu mandato na presidência do clube. O treinador tem em mãos um contrato para assinar desde janeiro.

"Só falta uma cláusula no contrato para eu assinar (a renovação) com o Palmeiras: 'se não ganhar títulos, posso ir embora'. É a única que falta, mas a Leila não quer colocar. Tenho um contrato de mais dois anos para assinar desde janeiro. Mas, só quero estar aqui se for para ganhar títulos e ver essa vontade nos meus jogadores", disse.

Durante a disputa da Copa do Mundo de Clubes, o treinador também foi perguntado sobre sua renovação e na ocasião disse que tudo indicava que o contrato seria estendido por mais um período. Treinador e diretoria tentam resolver essa questão.

O treinador, então, revelou qual o "segredo" para ele, enfim, assinar a renovação com o Verdão.

"Para assinar é muito fácil, só uma cláusula", garantiu.

A declaração se deu após a vitória pro 3 a 2 sobre o Atlético-MG, pela 15ª rodada do Brasileirão, no Allianz Parque. O resultado deixa o Verdão em quarto lugar, com 26 pontos. A equipe agora volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Fluminense, às 19 horas (de Brasília), no Maracanã.