Abel está encontrando 'novo' Palmeiras? Colunistas debatem

O Palmeiras voltou a vencer no Brasileirão, após três rodadas, apresentando um bom desempenho. No Fim de Papo, Alicia Klein e Milly Lacombe opinaram sobre as mudanças no time de Abel Ferreira.

Jogando no Allianz Parque, a equipe alviverde fez 3 a 2 no Atlético-MG e contou com o tropeço do Bahia na rodada para voltar ao G-4, com 26 pontos. O Palmeiras tem dois jogos a menos que o Cruzeiro, que lidera com 33.

Alicia: Palmeiras desencantou no ataque

Se a gente disser que foi Palmeiras 3 x 2 Hulk, dá para dizer que foi justo. As únicas chances que o Atlético teve foram dos pés do Hulk. [...] O Palmeiras vinha com muita dificuldade de fazer gols, de ter a produção ofensiva e hoje desencantou - o time parecia menos engessado.

Alicia Klein

Milly: Abel mexeu bem no time

O Palmeiras foi combativo do começo ao fim, recuperou a bola, tentou e organizar. O Abel mexeu, as mudanças foram eficazes. […] Eu acredito que o Abel vai encontrar um time pela quinta ou sexta vez. Ele está em busca desse time e vai encontrar. Dá um ânimo [a vitória].

Milly Lacombe

