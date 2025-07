Abel escala primeiro Palmeiras sem Richard Ríos com mudança dupla no meio

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Atlético-MG na tarde deste domingo, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. No primeiro jogo sem Richard Ríos, muito perto de ser anunciado como reforço do Benfica (POR), o técnico Abel Ferreira promoveu mudança dupla no meio-campo.

O Verdão vai a campo com: Weverton; Giay, Gustavo Gómez e Fuchs; Aníbal, Lucas Evangelista, Piquerez e Maurício; Facundo Torres, Felipe Anderson e Vitor Roque.

As duas mudanças ficam por conta de Lucas Evangelista e Maurício nas vagas de Ríos e Raphael Veiga. A outra alteração em relação ao time que empatou com o Mirassol foi a volta de Giay no lugar de Mayke.

O Galo também está escalado com: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Igor Gomes; Scarpa, Rony e Hulk.