Vitória x Bragantino: veja onde assistir e possíveis escalações do jogo pelo Brasileirão

O Vitória duela contra o Red Bull Bragantino, neste domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será às 16h (de Brasília), no Barradão.

Onde assistir:

O jogo terá transmissão do Premiere.

Posições na tabel

Vitória - 12 pontos em 14 jogos - 17º lugar

Bragantino - 27 pontos em 14 jogos - 3º lugar

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Marcos e Jesus; Ronald, Baralhas e Ricardo Ryller, Matheuzinho e Lucas Braga; Renato Kayzer.

Técnico: Fabio Carille

Bragantino: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Guilherme Lopes; Ramires, Fabinho e Jhon Jhon; Mosquera, Lucas Barbosa e Isidro Pitta

Técnico: Fernando Seabra

ARBITRAGEM

Rodrigo Jose Pereira de Lima-PE será o árbitro do confronto, com Nailton Junior de Sousa Oliveira e Bruno Cesa Chaves Vieira de auxiliares. No VAR, Charly Wendy Straub Deretti ficará no comando.