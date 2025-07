Vasco sai na frente, tropeça no 'Dinizismo' e Grêmio arranca empate

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Vasco e Grêmio fizeram um jogo movimentado — com defesa quase em cima da linha, bolas na trave e gol anulado — e ficaram no empate em 1 a 1, em São Januário, hoje (19), pelo Brasileiro. O resultado ampliou as contestações das torcidas sobre as equipes, que têm jogos decisivos na Sul-Americana durante a semana. Após o duelo, vaias da torcida e gritos de "vergonha, time sem vergonha" na Colina.

O time da casa abriu o placar com Lucas Freitas, já no segundo tempo, mas o Tricolor gaúcho chegou ao empate com Gustavo Martins, em lance que o Cruz-Maltino tinha o domínio, mas falhou na troca de passes na saída da bola.

Com o resultado, o Cruz-Maltino foi a 14 pontos e ainda se vê próximo à zona de rebaixamento. O Tricolor gaúcho, por outro lado, foi a 17 e obteve um respiro no torneio.

O Vasco volta a campo na terça-feira, contra o Independiente del Valle, em São Januário, pelo playoff da Sul-Americana. A equipe de Fernando Diniz perdeu o jogo de ida por 4 a 0.

O Grêmio vai atuar na quarta, também pelo playoff da Sul-Americana. O time de Mano Menezes recebe o Alianza Lima, após derrota por 2 a 0 no primeiro encontro.

Como foi o jogo

Protesto e vaias. A torcida do Vasco levou faixas de protesto com dizeres como "elenco caro e sem resultado" e "respeitem o Vasco e sua torcida". Após o apito inicial, o zagueiro João Victor foi bastante vaiado. Após a derrota para o Independiente del Valle, ele teria debochado de torcedores que reclamam com jogadores, ainda no Equador. Ainda antes dos 10 minutos, após um lance de perigo do Grêmio, os cruz-maltinos cantaram: "Não é mole, não. Obrigação é ganhar no Caldeirão".

Torcida do Vasco leva faixas de protesto para o jogo contra o Grêmio Imagem: THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Posse de bola x efetividade. O Vasco tinha mais a posse de bola, mas falhava no último terço do campo e pouco assustava Tigo Volpi. O Grêmio, por outro lado, apostava nas saídas em velocidade, aproveitou as falhas defensivas do adversário e fez Léo Jardim trabalhar — o goleiro cruz-maltino defendeu uma cabeçada Braithwaite quase em cima da linha.

Gol anulado, reclamação e trave. O Vasco balançou a rede aos 34 minutos do 1º tempo, quando Hugo Moura aproveitou sobra na área depois de confusão na área. O gol foi anulado depois de análise do VAR. A arbitragem considerou que Vegetti, impedido, atrapalhou Wagner Leonardo na jogada. Minutos depois, o árbitro Felipe Fernandes de Lima marcou uma falta para o Vasco em lance que David tinha vantagem e sairia na cara de Volpi, o que gerou muita reclamação. Vegetti ainda carimbou a trave em lance posterior.

Mudanças logo de cara. O Vasco buscou manter a postura com a qual terminou o primeiro tempo e "empurrou" o Grêmio O técnico Mano Menezes, como resposta, fez duas substituições ainda aos 8 minutos, com as entradas de Franco Cristaldo na vaga de Alex Santana e Cristian Pavón na de Cristian Olivera. As alterações, porém, não mudaram o panorama em campo.

Agora, valeu! O time de Fernando Diniz manteve a pressão e abriu o placar com Lucas Freitas, após novo bate e rebate na área. Desta vez, porém, o gol foi validado. O Vasco buscou uma "blitz" para ampliar e fez Volpi trabalhar.

Lucas Freitas, do Vasco, comemora após marcar contra o Grêmio, pelo Brasileirão Imagem: Jorge Rodrigues/Agif

Vasco falha e Grêmio não perdoa. O time cruz-maltino, com a bola dominada, foi tentar sair jogando no estilo "dinizismo", mas uma sequências de falhas e uma falta cometiva por João Victor fez o Grêmio colocar todo mundo na área. Bola para lá, bola para cá, Gustavo Martins surgiu nas costas da defesa para empatar. Logo depois, André Henrique quase fez um golaço.

Pressão final. O Vasco foi para o tudo ou nada nos minutos finais, mas parou em Volpi e na falta de pontaria dos jogadores.

Lances importantes

Quase! Aos 11 minutos do 1º tempo, Edenilson cobrou escanteio, Alysson desviou e Braithwaite apareceu nas costas da defesa para cabecear. Léo Jardim espalmou quase em cima da linha.

Espalmou. Aos 19 minutos do 1º tempo, Cristian Oliveira carregou da esquerda para o meio e finalizou da intermediária. Léo Jardim espalmou no ângulo direito.

Gol anulado. Aos 34 minutos do 1º tempo, teve bate e rebate na área após cobrança de falta do Vasco e a bola sobrou para Hugo Moura, que balançou a rede. Após análise no VAR, a arbitragem entendeu que Vegetti, impedido no momento que a bola foi para a área, atrapalhou Wagner Leonardo no lance.

Na trave. Aos 48 minutos do 1º tempo, Nuno Moreira bateu rasteiro e a bola sobrou para Vegetti. O "Pirata" dominou, chutou cruzado e carimbou a trave direita de Volpi.

Perdeu. Aos 51 minutos do 1º tempo, Nuno Moreira cobrou falta para a área e João Victor, sem marcação, cabeceou para fora.

1x0. Aos 18 minutos do 2º tempo, Nuno Moreira cobrou escanteio da esquerda, Alysson raspou a cabeça na bola no meio da área, e ela sobrou na segunda trave para Lucas Freitas. O zagueiro dominou, bateu e abriu o placar.

1x1. Aos 36 minutos do 2º tempo, o sistema defensivo do Vasco falhou e cometeu falta. Na cobrança, a bola sobrou para Pavón, que levantou na área Gustavo Martins cabeceou para empatar.

Gustavo Martins celebra gol do Grêmio sobre o Vasco Imagem: Site oficial Grêmio

Quase. Aos 37 minutos do 2º tempo, André Henrique foi lançado no campo de ataque, percebeu Léo Jardim adiantado e finalizou de fora da área. A bola carimbou o travessão.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 1 GRÊMIO

Competição: Campeonato Brasileiro

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Hora: 19/7/2025, às 17h30 (de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

Cartões amarelos: Fernando Diniz, Paulo Henrique, João Victor (VAS); Edenilson, Cristian Olivera, Alex Santana (GRE)

Gols: Lucas Freitas, do Vasco, aos 18'/2ºT; Gustavo Martins, do Grêmio, aos 35'/2ºT

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor (Loide Augusto), Lucas Freitas e Lucas Piton; Tchê Tchê, Hugo Moura e Nuno Moreira; Rayan, David (Mateus Carvalho) e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz

Grêmio: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Edenílson (Mathias Villasanti) e Alex Santana (Franco Cristaldo); Alysson (Riquelme), Braithwaite (André Henrique) e Cristian Olivera (Cristian Pavón). Técnico: Mano Menezes